Yoel Alter, líder de la secta Lev Tahor acusada de secuestro de menores y matrimonios forzados ya está en México

Yoel Alter, líder de la secta Lev Tahor, dedicada a secuestrar menores de edad para después ser obligadas a contraer matrimonio con integrantes del grupo, fue extraditado de Guatemala a México.

Un juez federal decretó prisión preventiva oficiosa por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas para después casar a las mejores de edad con adultos de la misma secta, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué se sabe de la detención de Yoel Alter?

Yoel fue aprehendido en territorio mexicano después labores de investigación por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

¿Qué es Lev Tahor?

La secta ultraortodoxa fue fundada en 1988 en Jerusalén y se ha podido instalar en varios países de América Latina como Colombia, Guatemala, El Salvador y México. El grupo ha enfrentado problemas con la ley por tráfico de menores y abuso infantil. De acuerdo con investigaciones policiacas y periodísticas, el grupo busca mantener viva su secta y que entre los jóvenes se procreen.

Extradición de Yoel Alter de Guatemala a México

En 2022 un juez federal ordenó la captura de Alter por el delito de delincuencia organizada y el 24 de enero fue detenido en Guatemala tras una orden solicitada por el gobierno de México, desde entonces comenzó el proceso de extradición.

