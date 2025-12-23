Asesinan en Zona Rosa a “El Panu”, operador de “Los Chapitos”

El hombre asesinado en un restaurante de la colonia Juárez de la Ciudad de México la noche del 21 de diciembre de 2025, fue identificado como Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", presunto criminal ligado a "Los Chapitos".

Lo que se sabe sobre el asesinato de "El Panu"

El ataque se registró la noche del domingo al interior del restaurante Luaú, ubicado sobre la calle de Niza 38 en Zona Rosa, donde sujetos armados dispararon contra Medina González.

En el momento de la agresión, Óscar Noé estaba junto a su pareja, María José Rojo, y un primo de ella, cuando un hombre con el rostro cubierto irrumpió en el lugar y abrió fuego en al menos diez ocasiones contra él.

Autoridades investigan si Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, quien es cercano a 'Los Chapitos', fue asesinado la noche del domingo dentro de un restaurante en la Zona Rosa de la #CDMX



La identidad aún no está confirmada; se sabe que llevaba pocos días en la ciudad y que…

El presunto criminal perdió la vida en el lugar, mientras que sus acompañantes sobrevivieron al ataque. La agresión generó un operativo policial en la zona, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Cabe destacar que en un inicio la víctima fue identificada como Óscar Ruiz Domínguez, presuntamente un empresario hotelero originario de Sinaloa; sin embargo, posteriormente su madre, Guadalupe González, confirmó la identidad de su hijo. La mujer afirmó desconocer las activides criminales.

Autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de cuatro millones de dólares por información que llevara a su captura.

