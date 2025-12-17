UIF respalda a EUA en sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima

Este miércoles 17 de diciembre, la La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció su respaldo a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Cártel de Santa Rosa de Lima . Con esto, la UIF busca fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero.

En un comunicado difundido tras las acciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la UIF aseguró que estas medidas complementan las acciones ya implementadas en México y amplían el cerco financiero que busca impedir que la organización criminal utilice intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas para ocultar recursos ilícitos.

Las sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima

El Departamento del Tesoro presentó sanciones que implican bloqueos de bienes y activos pertenecientes a cualquier persona relacionada con el Cártel de Santa Rosa de Lima dentro del sistema financiero estadounidense .

Además de bloquear sus bienes, también les han prohibido realizar cualquier tipo de transacción o negocio, con el objetivo de impedir que cualquier miembro identificado del Cártel de Santa Rosa no tenga ninguna actividad financiera.

Y es que las autoridades estadounidenses aseguraron en su comunicado que la mayor parte de los ingresos del Cártel de Santa Rosa de Lima vienen de actos ilícitos como el robo de combustible y petróleo en Guanajuato y actos de violencia criminal.

Coordinación internacional para frenar el narcotráfico

Así, la UIF destacó que las medidas impuestas por Estados Unidos trabajarán en un marco de cooperación y coordinación internacional para que también las estructuras financieras de la organización criminal en México sean sancionadas.

