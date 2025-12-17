Detienen a dos hombres por hacer grafitis con aerosol en vagones del Metro de la CDMX

Dos hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos en la estación Tacubaya, de la Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya, tras realizar grafitis en aerosol en vagones del Metro CDMX , informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Cómo fue la detención de los hombres?

Los hombres fueron detenidos en la estación Tacubaya, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, por parte de elementos de la Policía Auxiliar de la SSC mientras pintaban un vagón.

Los policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia al interior de la estación cuando fueron llamados para atender un reporte de dos personas que estaban en la zona de tapón. En el lugar, los hombres realizaban pintas en uno de los trenes.

¿Qué artículos se les decomisaron?

Al hacerles una revisión se les encontraron nueve aerosoles de distintos colores, además de 13 bolsitas de marihuana. Por estos hechos, los ciudadanos de nacionalidad estadounidense y francesa, fueron detenidos y presentados al Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

¿Cuál es la sanción por hacer pintas en el Metro?

De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica, se sancionará con hasta 20 veces la Unidad de Medida, es decir hasta 2 mil 263 pesos, a quien dañe, pinte, maltrate o ensucie las fachadas de inmuebles públicos o de particulares.

Además, el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal señala en su artículo 240 que los usuarios del transporte masivo tienen prohibido grafitear las instalaciones del transporte público.

