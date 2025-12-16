Detienen a homicida del estilista “Micky Hair"; fue atacado a balazos afuera de su salón de belleza en Polanco

inklusion.png Sitio accesible
Autoridades de la CDMX capturaron a José Eduardo “N”, señalado como participante en el homicidio del estilista Miguel de la Mora, conocido como “Micky Hair”.

Micky Hair
Miguel de la Mora, de 28 años, fue atacado a balazos afuera de su salón de belleza “Micky’s Hair Salón Masaryk”, ubicado en el cruce de las calles Moliere y Presidente Masaryk.|@PabloVazC | X y micky_hair| Instagram
Seguridad

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La CDMX reportó la detención de José Eduardo “N”, señalado por su presunta participación en el homicidio del estilista Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair. El crimen ocurrió el 29 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el arresto se logró tras casi tres meses de investigación coordinada entre instancias locales y federales, con el objetivo de esclarecer un asesinato de alto impacto en una de las zonas más vigiladas de la capital.

El ataque armado en plena zona comercial

Micky Hair fue asesinado a balazos afuera de su salón “Micky’s Hair Salón Masaryk”, en el cruce de Moliere y Presidente Masaryk. Dos hombres en motocicleta lo esperaron y uno disparó a corta distancia.

El ataque generó alarma por su ejecución directa y por ocurrir a plena luz del día. Las autoridades descartaron el robo como móvil inicial.

El papel del detenido en el homicidio

Las investigaciones señalan que José Eduardo “N” no disparó, pero facilitó la huida de los agresores. Su vehículo habría servido para bloquear el paso tras el ataque.

Este rol resulta clave para reconstruir la logística del crimen y avanzar hacia los autores materiales.

Así se realizó la captura en Azcapotzalco

La aprehensión ocurrió en un domicilio de Azcapotzalco tras trabajos de inteligencia de campo y gabinete. Participaron la SSC, la FGJCDMX y el CNI.

El sospechoso fue trasladado a un reclusorio del oriente de la capital y quedó a disposición judicial.

Lo que sigue para el caso Micky Hair

Autoridades reiteraron que la investigación continúa para detener a los ejecutores directos. El gobierno capitalino aseguró que no habrá impunidad.

El caso mantiene atención pública por la proyección mediática de Micky Hair, ya que el estilista era conocido por atender a celebridades como Ángela Aguilar y otras figuras del entretenimiento. Asimismo, impacta en la percepción de seguridad en Polanco.

