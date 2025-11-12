Hallan muerta a Noelia Daylen, niña de 4 años desaparecida en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el hallazgo sin vida de Noelia Daylen "N", una niña de cuatro años reportada como desaparecida tras un ataque armado ocurrido la noche del lunes en Juchitán de Zaragoza, donde fue asesinada su madre junto a otras dos personas.

El cuerpo de la menor fue localizado la tarde del 11 de noviembre en un domicilio de la colonia La Planta. De acuerdo con la dependencia, por estos hechos detuvieron a tres personas, quienes presuntamente están vinculadas con su desaparición y fallecimiento.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, manifestó su consternación por el crimen y aseguró que no habrá impunidad: "Estoy profundamente consternado por el atroz asesinato de N.D.S.G., de tan sólo 4 años de edad. Este es un crimen que entristece nuestros corazones y ha conmovido a toda la comunidad de Juchitán y a la sociedad oaxaqueña en su conjunto", posteó.

"Instruí a las instancias de seguridad a colaborar estrechamente con la Fiscalía General del Estado. Reconozco el operativo conjunto y las tareas de inteligencia que permitieron localizar y detener a tres presuntos responsables de este miserable acto. Ella era una víctima inocente; su pérdida nos duele profundamente y refuerza nuestro compromiso de que este crimen no quede impune", agregó.

#Oaxaca|| “Devuélvanme a mi niña”: clamor de una abuela tras el asesinato de su hija en Juchitán

“Noelia Daylen tiene solo cuatro años. Es inocente, es dulce, es mi nieta. Y ahora no sé dónde está. Le arrebataron a su madre de la forma más cruel, y a mí me arrancaron el alma. pic.twitter.com/VIKNfRtY9u — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) November 11, 2025

Cronología del caso Noelia Daylen "N"

Según información proporcionada por la fiscalía, la mañana del 10 de noviembre, Noelia salió de su vivienda junto a su madre, Adilene "G.L.", de entre 21 y 22 años. A partir de ese momento, se perdió toda comunicación con ambas.

Horas más tarde, en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia Guiguyita, se registró un ataque armado que dejó tres personas sin vida: la madre de Noelia, una joven identificada como Karla "V.S." (25 años) y un hombre de nombre Carlos Eduardo "A.M." (19 años). En el lugar se localizaron casquillos de armas de alto calibre, entre ellos de 9 milímetros y AR-15.

Al no encontrarse a la menor entre las víctimas, familiares y vecinos iniciaron su búsqueda de inmediato. La abuela de Noelia difundió un mensaje en redes sociales, pidiendo su regreso y expresando su deseo de que la niña pudiera despedirse de su madre.

FGEO da acompañamiento a familia para identificación de niña derivado de hechos ocurridos en Juchitán y garantiza actuaciones seguras con apego a protocolos de acceso a la justicia para víctimas

Oaxaca de Juárez a 11 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de…



Oaxaca de Juárez a 11 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de… pic.twitter.com/F82bjMjIkU — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 12, 2025

Ante la desaparición, se activó la Alerta Amber en Oaxaca, y diversas corporaciones se sumaron al operativo: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como policías estatal y municipal, además de voluntarios de la comunidad.

El despliegue incluyó revisión de vehículos, patrullajes a pie, drones y binomios caninos. Sin embargo, la tarde del 11 de noviembre, la FGEO confirmó el hallazgo sin vida de Noelia dentro de una vivienda ubicada en la colonia La Planta.

En el lugar fueron detenidas tres personas: R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. junto con R.I.P.G., ambas provenientes de Chiapas.

Las autoridades indicaron que los arrestados son investigados por su presunta participación en la desaparición y asesinato de Noelia Daylen, así como por el ataque armado ocurrido un día antes. Las primeras líneas de investigación apuntan a la posible implicación de una célula delictiva que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

