Más de 2 mil detenidos por delitos de alto impacto: SSPC
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en los 13 meses de la presente administración se han detenido a más de 37 mil personas
- En octubre se detuvieron a más de 2 mil 300 personas y se aseguraron más de 13 toneladas de droga y alrededor de mil 700 armas de fuego
- Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han recibido más de 83 mil 800 llamadas al número 089
- Se han prevenido más de 62 mil extorsiones y se detuvo a 478 personas por este delito en 22 estados