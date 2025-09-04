Rescatan con vida a dos agentes de la SSPC secuestrados en Michoacán

Los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) identificados como Josselyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez fueron secuestrados en el municipio de Álvaro Obregón, en el estado de Michoacán; días después, fueron rescatados con vida gracias a un extensivo operativo.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que la Defensa Nacional trabajó muy duro para encontrarlos con vida, aunque tenían algunas lesiones al momento de su rescate. Durante el operativo detuvieron a tres personas, presuntamente implicadas en el secuestro de los elementos.

¿Cómo fue el secuestro a los agentes de la SSPC?

Ocurrió cuando los agentes realizaban labores en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Francisco J. Múgica, ya que esa la última vez que tuvieron contacto con ellos.

Al no tener respuesta de los Josselyn y Carlos, establecieron un dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Ejército, con un operativo aéreo y terrestre en varios puntos del municipio de Álvaro Obregón, así como en entidades vecinas de Tarímbaro y Zinapécuaro.

👮🏻🚔👮🏻‍♂️Localizamos sanos y salvos en Álvaro Obregón a los agentes de la @SSPCMexico reportados como desaparecidos, tras una intensa movilización por aire y tierra coordinada con fuerzas estatales y federales.

Harfuch informó el rescate de los elementos secuestrados

A través de sus redes sociales oficiales, el titular de la SSPC informó que los agentes fueron rescatados con vida y se encuentran a salvo, además de que también liberaron a otra persona que estaba privada de su libertad.

Asimismo, señaló un reconocimiento a los compañeros de investigación, por su valentía y servicio al país, considerando la extraordinaria forma en la que actuaron para localizar y rescatar a los elementos.

Las tres personas detenidas serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

El día de hoy en Álvaro Obregón, Michoacán, dos compañeros de @SSPCMexico fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación. Gracias al despliegue inmediato de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales, ambos fueron rescatados con vida y se… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2025

