Localizan sin vida a Manuel Grajales, empresario hotelero de Campeche

La Fiscalía de Campeche informó que fue hallado sin vida el empresario hotelero Manuel Grajales , quien había sido reportado como secuestrado el pasado 1 de septiembre.

De acuerdo con lo señalado en comunicado de prensa, el hombre de 90 años de edad fue hallado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en una zona rural del municipio de Candelaria.

Asimismo se indicó que “ya se cuenta con una línea de investigación que permitirá avanzar en la identificación y localización de los probables responsables”.

Comunicado. pic.twitter.com/AQ6btbTfWQ — Fiscalía General del Estado de Campeche (@fgecam) September 5, 2025

¿Qué le pasó a Manuel Grajales, empresario de Campeche?

Grajales era un conocido hotelero de Candelaria, Campeche y tuvo 3 hijos. Una de ellas, Norma Grajales Paredes, reveló en redes sociales que su padre fue secuestrado el pasado lunes 1 de septiembre, cuando hombres encapuchados lo sacaron de uno de los cuartos del hotel “Del Bosque”, de su propiedad, donde descansaba.

Sus familiares pedían que fuera entregado debido a su edad y enfermedad.

“Quienes lo conocen saben que él no se mete en problemas, es gente de paz, nosotros no tomaremos represalias ni nada sólo queremos a nuestro papito, pues él está enfermo, por favor entréguenlo”, expresó. “Estos medicamentos son los que toma diario, seguramente estará afectado de su vista porque ni sus lentes llevó, esas gotas se las tiene que poner diario para su glaucoma. Por favor, se los suplico, entréguenlo, por favor”, agregó.

Familia confirma muerte de Manuel Grajales

Este viernes, la hija del empresario confirmó el hallazgo del cadáver y agradeció a las personas que se unieron a la búsqueda de su padre.

“Ya encontramos a mi papito, desgraciadamente ya él no está en este mundo. Nuestra familia les agradece por todo el apoyo prestado para su búsqueda, por las cadenas de oración, a las autoridades por su pronta intervención”, posteó.

