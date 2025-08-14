Desalojan pasajeros en Línea 2 del Metro CDMX y estaciones se quedan sin servicio
Las autoridades del Metro CDMX tuvieron que desalojar a los usuarios de la Línea 2 y las personas tuvieron que caminar por las vías para ponerse a salvo.
El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha vuelto a fallar. En esta ocasión, usuarios de la Línea 2 fueron desalojados del tren en las estaciones Pino Suárez y Zócalo.
Se registró humo al interior de los vagones, por lo que el desalojo de emergencia fue necesario para salvaguardar la integridad de los usuarios, quienes tuvieron que caminar por las vías hasta llegar a la estación más cercana.
🚨#ÚLTIMAHORA | Desalojan a usuarios de las estaciones Pino Suárez y Zócalo de la Línea 2; ahora los pasajeros caminan por las vías luego de un presunto corto circuito 🚇— adn40 (@adn40) August 15, 2025
¡Tómalo en cuenta! No hay servicio de Taxqueña a Colegio Militar ⚠️ pic.twitter.com/b1E5ZyTpzU
Metro CDMX: Línea 2 se queda sin servicio
Ante el posible corto circuito, el Servicio de Transporte Colectivo (STC) tuvo que realizar una revisión en la zona de las vías, por lo que se quedó con servicio provisional de Cuatro Caminos a Colegio Militar. Las estaciones sin servicio son:
- Normal
- San Cosme
- Revolución
- Hidalgo
- Bellas Artes
- Allende
- Zócalo
- Pino Suárez
- San Antonio Abad
- Chabacano
- Viaducto
- Xola
- Villa de Cortés
- Nativitas
- Portales
- Ermita
- General Anaya
- Tasqueña
Esto ha afectado a millones de usuarios, ya que la Línea 2 es una de las más utilizadas de todo el Metro CDMX, sin mencionar que la falla ocurrió en plena hora pico, afectando a trabajadores y estudiantes.
