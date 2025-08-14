inklusion.png Sitio accesible
Desalojan pasajeros en Línea 2 del Metro CDMX y estaciones se quedan sin servicio

Las autoridades del Metro CDMX tuvieron que desalojar a los usuarios de la Línea 2 y las personas tuvieron que caminar por las vías para ponerse a salvo.

14 agosto 2025
Marco Antonio Campuzano

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha vuelto a fallar. En esta ocasión, usuarios de la Línea 2 fueron desalojados del tren en las estaciones Pino Suárez y Zócalo.

Se registró humo al interior de los vagones, por lo que el desalojo de emergencia fue necesario para salvaguardar la integridad de los usuarios, quienes tuvieron que caminar por las vías hasta llegar a la estación más cercana.

Metro CDMX: Línea 2 se queda sin servicio

Ante el posible corto circuito, el Servicio de Transporte Colectivo (STC) tuvo que realizar una revisión en la zona de las vías, por lo que se quedó con servicio provisional de Cuatro Caminos a Colegio Militar. Las estaciones sin servicio son:

  • Normal
  • San Cosme
  • Revolución
  • Hidalgo
  • Bellas Artes
  • Allende
  • Zócalo
  • Pino Suárez
  • San Antonio Abad
  • Chabacano
  • Viaducto
  • Xola
  • Villa de Cortés
  • Nativitas
  • Portales
  • Ermita
  • General Anaya
  • Tasqueña

Esto ha afectado a millones de usuarios, ya que la Línea 2 es una de las más utilizadas de todo el Metro CDMX, sin mencionar que la falla ocurrió en plena hora pico, afectando a trabajadores y estudiantes.

Explosión en Línea 2 del Metro CDMX
