Desalojan pasajeros en Línea 2 del Metro CDMX y estaciones se quedan sin servicio

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha vuelto a fallar. En esta ocasión, usuarios de la Línea 2 fueron desalojados del tren en las estaciones Pino Suárez y Zócalo.

Se registró humo al interior de los vagones, por lo que el desalojo de emergencia fue necesario para salvaguardar la integridad de los usuarios, quienes tuvieron que caminar por las vías hasta llegar a la estación más cercana.

🚨#ÚLTIMAHORA | Desalojan a usuarios de las estaciones Pino Suárez y Zócalo de la Línea 2; ahora los pasajeros caminan por las vías luego de un presunto corto circuito 🚇



¡Tómalo en cuenta! No hay servicio de Taxqueña a Colegio Militar ⚠️ pic.twitter.com/b1E5ZyTpzU — adn40 (@adn40) August 15, 2025

Metro CDMX: Línea 2 se queda sin servicio

Ante el posible corto circuito, el Servicio de Transporte Colectivo (STC) tuvo que realizar una revisión en la zona de las vías, por lo que se quedó con servicio provisional de Cuatro Caminos a Colegio Militar. Las estaciones sin servicio son:



Normal

San Cosme

Revolución

Hidalgo

Bellas Artes

Allende

Zócalo

Pino Suárez

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Xola

Villa de Cortés

Nativitas

Portales

Ermita

General Anaya

Tasqueña

Esto ha afectado a millones de usuarios, ya que la Línea 2 es una de las más utilizadas de todo el Metro CDMX, sin mencionar que la falla ocurrió en plena hora pico, afectando a trabajadores y estudiantes.

