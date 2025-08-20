VIDEO: Turistas denuncian extorsiones en el Bosque de Chapultepec para poder ingresar

Turistas denunciaron extorsiones para poder entrar al Bosque de Chapultepec , un sitio emblemático de la Ciudad de México (CDMX) y de acuerdo con su testimonio, un policía que se hallaba en el lugar no hizo nada para detenerlo.

¿Bosque de Chapultepec es el mejor parque del mundo?

El Bosque de Chapultepec fue reconocido en 2019 como el Mejor Parque del Mundo por ser un espacio de rescate ambiental, cultural e histórico para nuestro país. Se conforma por cuatro secciones y cada una de ellas combina atracciones recreativas dirigidas para todo público.

¿El Bosque de Chapultepec es seguro?

Al Bosque de Chapultepec se le reconoció como el Mejor Parque del Mundo después de que cumpliera con los cuatro criterios internacionales siguientes:



Diseño

Características e instalaciones

Seguridad

Participación de la comunidad

Sin embargo, en los últimos meses algunos incidentes como los asaltos y ahora las extorsiones denunciadas han puesto en duda que el Bosque de Chapultepec siga cumpliendo con el criterio de Seguridad.

¿Cómo son las extorsiones en el Bosque de Chapultepec?

Un turista denunció haber sido víctima de extorsión para poder ingresar al Bosque de Chapultepec y no ser auxiliado por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

De acuerdo con la versión del turista, se les acercó un joven a él y a la gente que lo acompañaba para pedirles dinero. Al negarse tomó un comportamiento agresivo.

Se acercó un chico a pedirnos dinero y como no le queríamos dar se puso agresivo y nos amenazó de que según nos iban a sacar. Ahora sí que sabe con quién, que porque aquí no mucha policía ni vigilancia. Esa es la persona la que nos iba a extorsionar, le dije al policía que fuera a echar ojo, pero pues parece que está platicando, no sé. Justo esa persona se está riendo de nosotros, ahí para que lo tomen, esa es la persona que anda extorsionando gente.

⚠️ La inseguridad llegó a #Chapultepec | Turistas denuncian que son víctimas de extorsión en el Bosque de Chapultepec, un sitio emblemático de la #CDMX. Un video muestra a un presunto extorsionador amenazando a un hombre para "cobrar" por estacionarse.



Todos los detalles con… pic.twitter.com/rcyGb6NZ7R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2025

¿Cómo se castiga la extorsión en la CDMX?

En 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó que el delito de extorsión se castigue con de 10 a 15 años prisión, así como una multa de 2 a 3 mil unidades de medida, equivalente a 325 mil pesos.

La pena se duplicará si la persona que extorsiona es un servidor público o bien, aquella que amenace a comerciantes, transportistas, menores de edad o mayores de 60 años.

