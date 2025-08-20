inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Seguridad
Nota

Detienen a integrantes de célula delictiva dedicada al robo en CDMX

Elementos de la SSC detuvieron a integrantes de célula delictiva dedicada al robo a transeúnte y venta y distribución de droga en la alcaldía Cuauhtémoc.

Detenidos por robo a persona en CDMX
SSC CDMX
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron a presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a delitos de alto impacto y robo .

De acuerdo con la información, los oficiales acudieron a la alcaldía Cuauhtémoc para realizar trabajos de investigación tras el robo a una persona el pasado 17 de agosto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Detienen a integrantes de célula delictiva en CDMX

Según el comunicado de la SSC , se realizaron trabajos de investigación para dar seguimiento a la denuncia por asalto, se llevaron a cabo patrullajes en la calles de Matamoros y Tenochtitlán en la colonia Morelos.

Los policías se percataron de que al interior de una camioneta había tres hombres, uno de ellos manipulaba un arma de fuego. Ante ello, los uniformados se acercaron para solicitar una revisión preventiva.

Los detenidos de 42, 21 y 18 años pertenecen a un grupo generador de violencia dedicado a la venta y distribución de droga. Además, se les relaciona con el robo de un reloj de alta gama en la calle Medellín en la colonia Roma.

Al realizar un cruce de información, se supo que el detenido de 42 años tiene dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo a transeúnte.

Alcaldías de CDMX donde los habitantes se sienten más inseguros
También te puede interesar:

Estas son las 2 alcaldías de CDMX donde los habitantes se sienten más inseguros

La percepción de inseguridad es un tema de preocupación en el país, conoce cuáles son las 2 alcaldías donde los capitalinos se sienten más inseguros.

Seguridad
Ver nota

Aseguran arma y drogas en la alcaldía Cuauhtémoc

Tras realizar una inspección al vehículo, los policías hallaron 92 bolsitas de plástico con cierre hermético con una hierba verde; 95 bolsitas con una sustancia parecida al crystal y 26 envoltorios con piedra. También se les aseguró un arma de fuego corta, tres dispositivos móviles y dinero en efectivo.

¿Cuáles son las alcaldías más inseguras en CDMX?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estas son las alcaldías donde sus habitantes se sienten más inseguros:

  • Xochimilco: 77.3%
  • Tláhuac: 71.6%
  • Iztapalapa: 70.2%
  • Gustavo A. Madero: 68%
  • Azcapotzalco: 63.4%
Encuentran bodega de narcóticos en Ecatepec tras incendio
También te puede interesar:

Descubren bodega de narcóticos en Ecatepec tras incendio en casa

El incendio en una vivienda de Ecatepec dejó al descubierto una bodega de narcóticos donde almacenaban 25 kilos de marihuana y cilindros de plástico.

Seguridad
Ver nota

¿Cuáles son los robos que más se cometen en CDMX?

Según el informe del gobierno de la CDMX , el robo a transeúnte en vía pública es uno de los más comunes; sin embargo, se ha registrado una disminución en los últimos años al pasar de 5 mil 909 casos en 2019 a 2 mil 420 en 2024. De enero a abril de 2025, se registraron 2 mil 099 casos, es decir un robo cada hora y 18 minutos aproximadamente.

Otro de los delitos que más afecta a la capital es el robo de vehículo sin violencia donde en lo que va de 2025 se registraron mil 615 casos.

Operativo contra el narcomenudeo en CDMX deja 2 detenidos

[VIDEO] Se registró un operativo policiaco en calles de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX) contra el delito de narcomenudeo; autoridades detienen a 2 personas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx

LO MÁS VISTO

Hernán Bermúdez Requena 2024

Siguen saliendo "trapitos al sol" de Hernán Bermúdez Requena durante su cargo como secretario de seguridad del estado de Tabasco

Seguridad
foto - 2025-07-15T122401.694.jpg

La Fiscalía de Jalisco detuvo al presunto feminicida de Karla, la joven asesinada con arma de fuego en Guadalajara

Seguridad
Seguridad

Aseguran toneladas de droga, laboratorios clandestinos, casi 800 delincuentes y 400 armas de fuego

Seguridad
Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, cuenta con suspensión provisional para evitar su detención

Seguridad
¿Qué pasó con los agentes de la fiscalía en Chiapas?

Retienen agentes de la fiscalía que presuntamente atropellaron y mataron a abuelito

Seguridad
Ovidio Guzmán, ubicación revelada por Omar García Harfuch

García Harfuch revela la ubicación de Ovidio Guzmán tras su desaparición del registro de prisiones en EUA

Seguridad