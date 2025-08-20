Detienen a integrantes de célula delictiva dedicada al robo en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron a presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a delitos de alto impacto y robo .

De acuerdo con la información, los oficiales acudieron a la alcaldía Cuauhtémoc para realizar trabajos de investigación tras el robo a una persona el pasado 17 de agosto.

Detienen a integrantes de célula delictiva en CDMX

Según el comunicado de la SSC , se realizaron trabajos de investigación para dar seguimiento a la denuncia por asalto, se llevaron a cabo patrullajes en la calles de Matamoros y Tenochtitlán en la colonia Morelos.

Los policías se percataron de que al interior de una camioneta había tres hombres, uno de ellos manipulaba un arma de fuego. Ante ello, los uniformados se acercaron para solicitar una revisión preventiva.

Los detenidos de 42, 21 y 18 años pertenecen a un grupo generador de violencia dedicado a la venta y distribución de droga. Además, se les relaciona con el robo de un reloj de alta gama en la calle Medellín en la colonia Roma.

Al realizar un cruce de información, se supo que el detenido de 42 años tiene dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo a transeúnte.

Aseguran arma y drogas en la alcaldía Cuauhtémoc

Tras realizar una inspección al vehículo, los policías hallaron 92 bolsitas de plástico con cierre hermético con una hierba verde; 95 bolsitas con una sustancia parecida al crystal y 26 envoltorios con piedra. También se les aseguró un arma de fuego corta, tres dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, tras la denuncia por el robo de un reloj de alta gama, ocurrido el 17 de agosto en la colonia Roma Norte, en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a tres hombres que fueron puestos a disposición de la… pic.twitter.com/bGSQBpfNc3 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 20, 2025

¿Cuáles son las alcaldías más inseguras en CDMX?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estas son las alcaldías donde sus habitantes se sienten más inseguros:

Xochimilco: 77.3%

Tláhuac: 71.6%

Iztapalapa: 70.2%

Gustavo A. Madero: 68%

Azcapotzalco: 63.4%

¿Cuáles son los robos que más se cometen en CDMX?

Según el informe del gobierno de la CDMX , el robo a transeúnte en vía pública es uno de los más comunes; sin embargo, se ha registrado una disminución en los últimos años al pasar de 5 mil 909 casos en 2019 a 2 mil 420 en 2024. De enero a abril de 2025, se registraron 2 mil 099 casos, es decir un robo cada hora y 18 minutos aproximadamente.

Otro de los delitos que más afecta a la capital es el robo de vehículo sin violencia donde en lo que va de 2025 se registraron mil 615 casos.

