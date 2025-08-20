Reportan fosa clandestina en el lugar donde hallaron sin vida a la maestra Irma Hernández en Veracruz

El caso de la maestra Irma Hernández que fue secuestrada por el crimen organizado y hallada sin vida en la comunidad de Tepetzintlilla, Veracruz sigue dando de qué hablar, pues recientemente se dio a conocer que se encontró una fosa clandestina en el lugar en el que apareció el cuerpo de la también taxista.

Fueron medios nacionales quienes dieron a conocer que fuentes policiales, confirmaron el hallazgo de al menos seis cuerpos sin vida dentro del Rancho Santa Rosalí.

Encuentran fosa clandestina en Rancho Santa Rosalía

De acuerdo con la información que se dio a conocer, fuentes policiales locales confirmaron el hallazgo de un cementerio clandestino en el rancho ubicado en el municipio de Álamo, lugar en el cual el pasado 24 de julio se encontró el cuerpo sin vida de la maestra Irma Hernández de 62 años de edad.

Se dio a conocer que en el lugar se encontraron los restos de entre cuatro y seis personas, los cuales fueron trasladados al Servicio de Medicina Forense (Semefo) para iniciar con los procesos correspondientes de reconocimiento.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la fosa clandestina en Rancho Santa Rosalía?

A pesar de lo dicho por medios nacionales, hasta el momento la Fiscalía General del Estado ni autoridades locales de Veracruz, se han pronunciado al respecto sobre el supuesto hallazgo de la fosa clandestina en el Rancho Santa Rosalía.

Lo que se sabe del caso de la maestra Irma Hernández

Fue justamente en el Rancho Santa Rosalía, que el pasado 24 de julio se halló sin vida el cuerpo de la maestra Irma Hernández, la cual seis días antes había sido reportada como desaparecida tras presuntamente rechazar pagar el derecho de piso por trabajar.

Dos días después del secuestro de la docente de 62 años de edad, a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se difundió un video que mostraba a la también taxista, de rodillas y custodiada por al menos siete sujetos armados ligados al crimen organizado.

Tras la viralización del video, Irma Hernández fue localizada sin vida en el rancho antes mencionado. Pese a la violencia sufrida por parte del crimen organizado, autoridades estatales señalaron que la mujer habría muerto por un infarto.

Fue el pasado 11 de agosto que tras la presión social que surgió a raíz del supuesto infarto, que la misma Fiscalía de Veracruz confirmó que la maestra murió por tortura y lesiones.

