Detienen a 4 integrantes del Cártel Pacífico en Los Mochis, Sinaloa; destaca “Chendo” o “El 16", líder criminal

En un operativo de alto impacto, fuerzas federales detuvieron a cuatro presuntos integrantes del Cártel del Pacífico en Los Mochis, Sinaloa. Las autoridades aseguraron armas largas, droga y un vehículo con reporte de robo. Entre los detenidos hay un líder criminal clave, lo que representa un golpe importante contra la violencia en la región.

¿Cómo fue el operativo de seguridad en Sinaloa?

El despliegue se realizó para reforzar la seguridad y detener a responsables de actos violentos. En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las investigaciones previas permitieron ubicar a los sospechosos en la colonia Loma Dorada, en Los Mochis. Con apoyo de tecnología y patrullajes, se detectaron dos vehículos de lujo con hombres armados. Al intentar huir, comenzó una persecución que terminó en la carretera Culiacán-Los Mochis, kilómetro 201.

¿Qué se encontró y quiénes fueron detenidos?

Durante la inspección de los vehículos, se localizaron cuatro armas largas, un paquete de cocaína envuelto en cinta, cartuchos, cargadores y un automóvil con reporte de robo.

Los arrestados fueron identificados como Jesús Miguel “N” (alias “Chendo” o “El 16”, 38 años), Jayson Ariel “T” (alias “Flaco Avendaño”, 28 años), José Antonio “G” (48 años) y José “V” (40 años). Jesús Miguel “N” es señalado como un líder operativo del grupo criminal. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado.

Vínculo con el crimen organizado

Las investigaciones señalan que los cuatro forman parte de las Fuerzas Especiales Avendaño, brazo armado del Cártel del Pacífico, vinculado a la facción de “Los Mayos”. Este grupo participa en producción y tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidios contra rivales.

Las autoridades destacaron que la captura es un golpe significativo, aunque advierten que estas organizaciones suelen reorganizarse rápidamente. La operación refleja la coordinación entre fuerzas federales para debilitar a grupos delictivos y proteger a la ciudadanía.

Impacto y retos en la seguridad

La detención de un líder como Jesús Miguel “N” podría afectar temporalmente la estructura del grupo, pero los cárteles suelen adaptarse. El reto sigue siendo implementar estrategias integrales que reduzcan la violencia de manera sostenida.

Además, la población se pregunta cómo se garantiza la seguridad durante estos operativos. En esta acción, las autoridades minimizaron riesgos para los civiles, aunque la presencia de hombres armados en áreas urbanas evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia y prevenir enfrentamientos.

