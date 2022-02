¿Sexo durante la menstruación? Estos son los beneficios y riesgos

Para algunas culturas, el tener sexo durante la menstruación no es algo permintido o bien visto, sin embargo, los expertos han comprobado que tener relaciones sexuales durante el periodo es perfectamente saludable, incluso puede tener ciertos beneficios.

Estudios publicados en Journal of Sex Research y The Journal of Sexual Medicine dan evidencia de que todo tipo de sexo puede involucrar diferentes flluidos y excreciones, sean lubricantes, eyaculatorios, sudor, orina e incluso materia fecal; por lo tanto la sangre de la menstruación no debe ser un impedimento para el coito.

Entonces siempre y cuando no te moleste la idea de la sangre y que tú y tu pareja se sientan cómodas, no hay razón para dejar de tener sexo durante la menstruación.

Beneficios de tener sexo durante la menstruación

Alivio de los cólicos

Los cólicos de la menstruación son causados por la contracción del útero para liberar su recubrimiento; algo similar pasa durante el orgasmo, solo que cuando los músculos se relajan alivian el dolor.

Además, el sexo activa la liberación de químicos llamados endorfinas, que hacen que uno se sienta bien, a la par de que la mente se despeja y ayuda a distraerse de las molestias menstruales.

Períodos más cortos

Tener sexo puede hacer que el periodo de la menstruación sea mas corto debido a que las contracciones musculares durante el orgasmo expulsan el contenido uterino más rápido.

Incremento en el deseo sexual

Es cierto que el libido cambia durante el ciclo menstrual gracias a las fluctuaciones hormonales; sin embargo muchas mujeres notan una mayor excitación sexual durante el periodo.





Otro de los beneficios de tener sexo durante la menstruación que es la sangre actuá como un lubricante natural y para muchas mejeres esto ayuda a fortalecer la conexión con su pareja.

Además, un gran porcentaje de mujeres que padecen migrañas menstruales descubririeron que al tener sexo, la molestia disminuyo parcial o totalmente.

Riesgos de tener sexo durante la menstruación

Como en cualquier otro momento, el tener sexo debe implicar cierta responasabilidad por lo que los expertos recomindan usar un metodo anticonceptivo por dos razones:



Evitar un embarazo, ya que sin importar el día del periodo es posible quedar embarazada.

Protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH o hepatitis, ya que estos virus viven en la sangre y pueden contagiarse a través del contacto físico.

Tambié es importante señalar que antes del sexo se debe retirar el tampón, ya que de no hacerlo este podría ser empujado dentro de la vagina y posteriormente se tendrá que consultar un médico para extraerlo.

Consejos para tener sexo durante la menstruación

La mayor desventaja de tener sexo durante la menstruación es el hecho de que tú, tu pareja y la superficie se manchen, especialmente si hay un flujo abundante. A su vez esto puede provocar que te sientas más tímida y no disfrutes el momento.

Para disminuir esta preocupación, te compartimos algunos consejos para que el sexo durante la menstruación sea una experiencia más cómoda:



Plática con tu pareja y asegúrense de que ambos se sienten cómodos.

Procura tener sexo durante los días más ligeros de la menstruación .

. Coloca una toalla, preferentemente de color oscuro, sobre la cama para que absorba cualquier mancha de sangre. O bien, opta por tener sexo en la ducha.

en la ducha. Mantén un paño húmedo o toallitas húmedas cerca para limpiar después.

Utilice un método anticonceptivo para protegerse de los embarazos y las ETS.

para protegerse de los embarazos y las ETS. Si tu posición sexual usual no es cómoda, prueba algo diferente.

