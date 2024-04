Aumentan las muertes por hepatitis y estos son los motivos

La Hepatitis pone en alerta a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su último reporte señalaron que las muertes por esta enfermedad han aumentado en los últimos meses y una buena parte del problema es político.

La OMS informó que esta enfermedad es la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo. Tiene 1.3 millones de fallecimientos al año (los mismos que la tuberculosis). Por si fuera poco, la Hepatitis B y la Hepatitis C son los dos tipos que han incrementado el número de personas muertas al rededor del mundo.

Los motivos por los que han aumentado las muertes por hepatitis

En su reporte, la OMS señala que el incremento de muertes por hepatitis se debe a varios motivos y uno de los principales sería político. Se refiere a que las tasas de cobertura de las pruebas y el tratamiento se han estancado en la mayoría de los países. De igual manera, la disponibilidad de medicamentos asequibles se ha reducido. Inclusive en algunas naciones no pueden adquirirlos por sus precios elevados.

Los nuevos datos refieren que el número estimado de muertes por hepatitis aumentó de 1,1 millones en 2019 a 1,3 millones en 2022. Por si fuera poco, la Hepatitis B es la principal causante de fallecimientos, con un 83 %. Detrás aparece la Hepatitis C, con un 17 %.

Se estima que 254 millones de personas viven con hepatitis B y 50 millones con hepatitis C. Esto significa un gran número de la población, que podría estar en riesgo si no llevan un tratamiento adecuado de la enfermedad y no cambian algunos hábitos que serían claves.

La Hepatitis B y C

Los virus B y C se transmiten por la sangre y por las relaciones sexuales . Hace años, la transmisión era mucho mayor, pero en épocas recientes los bancos de sangre han examinado con mayor cuidado sus muestras para descartar infección por estos virus.

La hepatitis B provoca una inflamación del hígado que puede provocar una enfermedad crónica o aguada. Por si fuera poco, se trata de un padecimiento que puede ser heredado. Aunque claro, también existen vacunas que pueden combatir con alta efectividad a la hepatitis, pero la OMS esta en alerta por el mal manejo que han hecho varios países para tratar la enfermedad.

