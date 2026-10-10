Te despiertas cansado, trabajas agotado y cuando por fin llega el fin de semana, ni dormir hasta tarde te devuelve la energía. El domingo ya estás pensando en el lunes, cualquier pendiente te irrita y hasta las cosas que antes disfrutabas empiezan a darte flojera. ¿Te suena? Ojo, porque podría no ser simple cansancio.

En entrevista con adn Noticias, la psicóloga y psicoterapeuta Lorena Rangel nos explicó cuáles son las tres señales principales del burnout, un síndrome relacionado con el estrés laboral crónico que puede afectar tu bienestar físico, mental y emocional. ¿Cómo saber si el trabajo ya te está rebasando y qué puedes hacer antes de llegar al límite?

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¿Qué es el burnout y por qué no es lo mismo que estar cansado?

El burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional o del trabajador quemado, se relaciona con el estrés laboral crónico que no se ha gestionado adecuadamente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como un fenómeno ocupacional, no como una enfermedad médica.

La organización lo caracteriza por tres dimensiones: agotamiento, distanciamiento mental del trabajo y disminución de la eficacia profesional.

Durante la entrevista, Rangel explicó que este desgaste involucra aspectos físicos, mentales y emocionales, por lo que no debe reducirse a una simple falta de energía.

La especialista también señaló que las condiciones laborales pueden contribuir a este problema; entre ellas se encuentran las cargas excesivas de trabajo, los ritmos laborales intensos, la discriminación, el racismo y la falta de condiciones adecuadas para desempeñar las actividades.

Por ello, hablar de burnout también implica revisar el entorno en el que trabajan las personas y no atribuir todo el problema a una supuesta falta de voluntad individual.

¿Cuáles son las 3 señales principales del burnout?

De acuerdo con Lorena Rangel, existen tres dimensiones principales que ayudan a identificar el desgaste profesional; reconocerlas permite prestar atención al malestar y buscar apoyo antes de llegar a un punto de desbordamiento.

1. Agotamiento físico, mental y emocional

Una de las primeras señales es sentir que la energía ya no alcanza para afrontar las actividades cotidianas.

La diferencia está en que el descanso habitual deja de ser suficiente para recuperarse. Dormir durante el fin de semana o pasar un día sin trabajar no necesariamente elimina la sensación de agotamiento.

Como explicó la psicoterapeuta, se trata de un cansancio que afecta distintas áreas de la persona, no únicamente su capacidad para cumplir con una jornada laboral.

2. Distanciamiento mental y rechazo al trabajo

Otra señal aparece cuando la relación con el trabajo comienza a cambiar de manera negativa.

Las actividades que antes se realizaban con normalidad pueden generar irritación, frustración o rechazo. Esto puede reflejarse en la forma de responder a clientes, pacientes, compañeros o cualquier persona con la que se interactúe durante la jornada.

El desgaste también puede provocar que una persona se sienta cada vez más desconectada de sus responsabilidades y tenga dificultades para encontrar motivación en ellas.

3. Disminución de la productividad

El tercer indicador es la pérdida de eficacia profesional.

Cuando el agotamiento se mantiene, la concentración, la atención y el desempeño pueden verse afectados. Esto puede dificultar las tareas cotidianas y repercutir en los resultados del trabajo.

Por ejemplo, Rangel explicó que el cansancio de una psicoterapeuta podría influir en su desempeño y en los resultados de su trabajo con los pacientes.

Estas señales no sustituyen una valoración profesional ni permiten diagnosticar burnout por cuenta propia, pero sí pueden ser motivos para prestar atención a lo que está ocurriendo.

¿Cómo diferenciar el estrés común del burnout?

El estrés no siempre es perjudicial, pues en determinadas situaciones funciona como una respuesta de activación ante una demanda o un desafío: una entrevista importante, una entrega urgente o una situación que requiere actuar rápidamente.

El problema aparece cuando la tensión se prolonga y la persona deja de recuperarse adecuadamente.

Rangel utilizó una comparación para explicar esta diferencia: es como tener una alarma encendida todo el tiempo; cuando el organismo permanece en estado de alerta de manera sostenida, pueden aparecer dificultades para dormir, descansar y concentrarse.

La especialista también mencionó síntomas físicos como mareos y dolores de cabeza, además de la posibilidad de que el malestar se acompañe de ansiedad o depresión.

Por eso, advirtió que no es necesario esperar a sentirse completamente rebasado para actuar. Si el estrés se vuelve persistente y comienza a interferir con la vida cotidiana, buscar apoyo profesional puede ser un paso importante.

¿Por qué hemos normalizado el burnout en México?

«Sí, está normalizado vivir en malestar», señaló Rangel durante la entrevista.

Para la psicoterapeuta, una de las dificultades es que muchas personas han aprendido a considerar normal vivir bajo presión constante, sin tranquilidad y con la sensación de que siempre deben cumplir con más obligaciones.

También reconoció que las condiciones económicas y la dificultad para cubrir las necesidades básicas pueden complicar el acceso a la atención de la salud mental.

En este contexto, hablar del burnout requiere reconocer tanto las experiencias individuales como las condiciones laborales y sociales que pueden contribuir al desgaste.

La OMS advierte que los entornos laborales deficientes, las cargas excesivas, la inseguridad laboral y la discriminación representan riesgos para la salud mental.

Por ello, recomienda que las medidas de prevención también se dirijan a mejorar las condiciones de trabajo, en lugar de depender exclusivamente de las estrategias individuales para manejar el estrés.

¿Por qué las nuevas generaciones hablan más de salud mental?

Durante la conversación, Rangel destacó que las nuevas generaciones han comenzado a expresar con mayor apertura sus experiencias con la ansiedad, la depresión y el agotamiento.

Mientras algunas personas crecieron con la idea de que debían soportar cualquier situación sin hablar de lo que sentían, ahora hay quienes reconocen que necesitan ayuda y buscan alternativas para cuidar su bienestar.

«No tenemos la cultura de la salud mental», comentó la especialista al referirse a las dificultades que todavía existen para hablar de estos temas y acudir a psicoterapia.

La psicoterapeuta considera que expresar el malestar y pedir ayuda forma parte de un proceso necesario para construir una cultura de cuidado de la salud mental.

Esto no significa que todas las personas jóvenes experimenten los mismos problemas ni que una generación esté libre de ellos. El punto es que hablar de lo que sucede puede ayudar a dejar atrás el estigma que rodea a la atención psicológica.

¿Cómo ayudar a una persona que tiene burnout?

Intentar ayudar a alguien que está agotado no siempre significa ofrecer soluciones, ya que a veces frases como «échale ganas», «organízate mejor» o «todos estamos cansados» pueden hacer que la persona sienta que su malestar no está siendo tomado en serio.

Ante esta situación, Rangel fue directa con su recomendación: escuchar sin dar consejos: la especialista explicó que, aunque es posible intentar comprender lo que vive otra persona, no siempre se conocen todas las circunstancias ni las soluciones que necesita.

Por eso, recomendó escuchar, acompañar y permitir que la persona exprese cómo se siente, sin minimizar su experiencia ni presionarla para que encuentre una respuesta inmediata.

La escucha activa y el apoyo de compañeros y supervisores también forman parte de las medidas que la OMS recomienda para favorecer la salud mental en los entornos laborales.

¿Qué hacer si sientes que el trabajo te está rebasando?

Si el agotamiento se mantiene y comienza a afectar tu bienestar, Rangel recomendó acudir a psicoterapia. La atención profesional puede ayudar a comprender lo que está ocurriendo y a trabajar en las necesidades de cada persona.

También propuso evitar que el trabajo se convierta en el único pilar de la vida.

«El trabajo no debe de ser el único arnés de vida», explicó durante la entrevista, al comparar las distintas fuentes de apoyo con los arneses que utilizan los alpinistas.

La especialista recomendó cultivar otras áreas importantes, como:

• Mantener pasatiempos: dedicar tiempo a actividades que generen disfrute fuera del entorno laboral.

• Realizar actividad física: incorporar movimiento a la rutina de acuerdo con las posibilidades de cada persona.

• Cuidar la alimentación: procurar hábitos que favorezcan el bienestar general.

• Fortalecer los vínculos personales: mantener amistades y relaciones que ofrezcan apoyo y compañía.

• Buscar atención psicológica: acudir con un profesional cuando el malestar persiste o interfiere con la vida cotidiana.

Estas acciones no sustituyen la necesidad de mejorar las condiciones laborales cuando son parte del problema. La prevención del burnout también requiere revisar las cargas de trabajo, los horarios, el apoyo disponible y las condiciones en las que se desempeñan las actividades.

El mensaje de Lorena Rangel es claro: no hay que esperar a estar al límite para prestar atención al agotamiento. Reconocer lo que sentimos, pedir ayuda y construir una vida con otros espacios de bienestar son pasos importantes para cuidar la salud mental.

Este 10 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, hablar del burnout también es cuestionar por qué hemos normalizado vivir agotados y sentir culpa cuando necesitamos parar.

Como explicó la psicóloga y psicoterapeuta Lorena Rangel, escuchar sin juzgar, buscar ayuda profesional y construir una vida más allá del trabajo son pasos importantes para cuidar el bienestar emocional.

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