La gota, una enfermedad que en la antigüedad era conocida como el “mal de los reyes” por su asociación con la nobleza europea, hoy se hace cada vez más presente entre los jóvenes

Esta afección que provoca dolor intenso e hinchazón en los pies ha encendido las alertas, ya que su evolución ha aumentado duran te los últimos años, pero ¿tan preocupante es el panorama para los próximos años? Aquí en adn Noticias te contamos.

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¿Qué tan preocupante es el aumento de casos de gota en jóvenes?

Un estudio publicado por la revista científica PLOS One analizó la incidencia y prevalencia de la gota entre personas de 15 a 44 años en 204 países y territorios, con datos del Estudio de la Carga Global de Enfermedades.

La investigación estimó que alrededor de 8.5 millones de personas de ese grupo de edad vivían con gota en 2021; además, los investigadores proyectaron que la cifra podría superar los 9.2 millones para 2046.

Y eso no es todo, pues se encontró que son los hombres quienes concentran la mayor parte de los casos en este grupo de edad; sin embargo, las proyecciones no significan que todas las personas jóvenes tengan el mismo riesgo ni que la enfermedad vaya a aumentar de manera uniforme en todos los países.

¿Qué provoca la gota y por qué puede aparecer a una edad temprana?

La gota se desarrolla cuando se acumulan cristales de urato en las articulaciones, esto puede ocurrir cuando el organismo produce demasiado ácido úrico o los riñones no eliminan suficiente cantidad de esta sustancia.

Aunque la edad y la genética influyen en el riesgo, también intervienen otros factores, como ciertas enfermedades, el sobrepeso y algunos medicamentos.

Por eso, no se trata de un padecimiento exclusivo de las personas mayores ni de una consecuencia directa de comer determinados alimentos.

La alimentación sí puede influir: el consumo frecuente de vísceras, carnes rojas y algunos mariscos, así como de alcohol y bebidas azucaradas con fructosa, puede favorecer el aumento del ácido úrico en personas susceptibles.

¿Cómo saber si tienes gota? Estos son los síntomas

Uno de los signos más característicos es un ataque repentino de dolor intenso en una articulación, que puede comenzar durante la noche.

El dedo gordo del pie es una de las zonas más afectadas, aunque también puede presentarse en tobillos, rodillas y otras articulaciones.

Presta atención a estas señales:

• Dolor intenso que aparece de manera repentina.

• Hinchazón y enrojecimiento en la articulación.

• Sensación de calor y sensibilidad al contacto.

• Dificultad para mover la zona afectada.

Los episodios pueden durar varios días y reaparecer con el tiempo; si la enfermedad no se trata, la acumulación de cristales puede provocar daño articular y otras complicaciones.

Tener el ácido úrico elevado no confirma por sí solo un diagnóstico de gota, si presentas estos síntomas, es importante acudir con un profesional de la salud, ya que otras afecciones pueden causar molestias similares.

¿Cuántas personas podrían tener gota en 2050?

El panorama también preocupa a escala mundial, pues una investigación publicada en The Lancet Rheumatology estimó que 55.8 millones de personas vivían con gota en 2020 y proyectó que la cifra podría llegar a 95.8 millones para 2050, un incremento superior al 70%.

Los investigadores atribuyeron buena parte del aumento previsto al crecimiento de la población y a los cambios en su estructura por edad.

Es importante distinguir estas cifras de las del estudio centrado en jóvenes: la proyección para 2050 corresponde a la población mundial en conjunto, mientras que la estimación para 2046 analiza específicamente a personas de entre 15 y 44 años.

¿Qué hacer para prevenir complicaciones por gota?

Aunque no todos los factores de riesgo pueden modificarse, mantener una alimentación equilibrada, limitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas y atender las enfermedades asociadas puede ayudar a cuidar la salud.

Si ya existe un diagnóstico, el seguimiento médico permite controlar los niveles de ácido úrico cuando es necesario, reducir la frecuencia de los ataques y prevenir daños a largo plazo.

La gota también puede aparecer en jóvenes, por eso es importante no ignorar las señales del cuerpo, si notas dolor intenso o hinchazón en alguna articulación, consulta a tu médico.

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