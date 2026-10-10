Tipos de shigelosis y síntomas de la enfermedad que se transmite vía sexual y es resistente a antibióticos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieron a conocer que en Estados Unidos al año 450 mil personas se infectan de shigelosis, una bacteria que es resistente a los antibióticos y causa la muerte de 30 personas anualmente.

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Tipos de shigelosis

En la última década la transmisión de esta bacteria ha ido en aumento. La bacteria Shigella causa una infección llamada shigelosis, existen cuatro especies:

Shigella sonnei (la especie más común en los Estados Unidos)

Shigella flexneri

Shigella boydii

Shigella dysenteriae tipo 1 que puede ser mortal

Esta enfermedad se propaga con facilidad, se encuentra en las heces y cualquier objeto contaminado puede provocar contagios. Se transmite de persona a persona o a través de agua, alimentos, superficies y objetos contaminados.

Algunos de los grupos más propensos a contraer la shigelosis son:

Niños menores de 5 años pues se registran brotes en guarderías y escuelas.

Viajeros que acudan a lugares donde el agua y los alimentos no son seguros o no hay buenas condiciones sanitarias.

En cualquier actividad sexual que implique la exposición a las heces.

Síntomas de la shigelosis

Los síntomas de contagio aparecen entre 1 y 2 días después de la infección y duran 7 días y son los siguientes:

Diarrea con sangre que dura más de tres días

Fiebre

Dolor de estómago

Sentir la necesidad de defecar aún cuando los intestinos están vacíos

Las autoridades recomiendan lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño.

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