Tipos de peste, ¿qué es la neumónica y cómo evitar contagiarse?

El Departamento de Estado de EE.UU. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentran realizando un monitoreo tras posible caso de peste neumónica de la situación tras la muerte de la investigadora, pues varias personas se encuentran en cuarentena para descartar un contagio.

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¿Qué es la peste neumónica?

La peste es una enfermedad infecciosa poco común provocada por la bacteria Yersinia pestis y esta presente en los roedores salvajes y sus pulgas. Existen varios tipos:

Cuando la bacteria ingresa al cuerpo a través de una picadura de pulga infectada o a través de un corte o abrasión en la piel y deriva en peste bubónica .

de pulga infectada o a través de un corte o abrasión en la piel y deriva en peste . Si la bacteria se acumula en el flujo sanguíneo y produce un shock séptico y la enfermedad se denomina peste septicémica .

y produce un shock séptico y la enfermedad se denomina peste . Si se inhala la bacteria, esta se aloja en los pulmones y se le llama peste neumónica y es especialmente preocupante debido a que se puede contagiar de persona a persona.

Síntomas y ¿cómo se contagia la peste neumónica?

De acuerdo con el Washington State Department of Health, los síntomas de la peste neumónica se presentan entre uno y cuatro días después de la exposición a la bacteria y produce:

Fiebre

Dolor de cabeza

Decaimiento

Tos con sangre o esputo

La neumonía se agrava y si no se trata puede ser fatal. Además se puede contagiar a través del contacto de persona a persona cuando se estornuda o tose.

¿Cómo protegerse?

Es importante que si presentas algún síntoma acudas al médico sobre todo si se ha estado expuesto de forma intencional a la peste neumónica. Aunque no hay vacuna contra esta enfermedad los antibióticos pueden ayudar a prevenir la enfermedad.

Como con cualquier enfermedad se recomienda lavarse las manos constantemente con agua y jabón, usar cubrebocas, evitar animales enfermos y control de pulgas y repelentes en caso de vivir en zona de riesgo.

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