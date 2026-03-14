Aumentan contagios mortales de fiebre amarilla y especialistas advierten expansión de virus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron una alerta sanitaria por el aumento de casos de fiebre amarilla en varios países de América. Las autoridades sanitarias piden reforzar la vigilancia epidemiológica, la vacunación y las acciones para controlar mosquitos transmisores.

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El llamado surge tras detectar un incremento significativo de contagios y muertes entre 2025 y las primeras semanas de 2026. Además, algunos brotes comenzaron a aparecer cerca de zonas urbanas, lo que incrementa el riesgo de transmisión en áreas con mayor densidad poblacional.

🚨 Alerta OPS



La OPS advierte sobre transmisión sostenida de fiebre amarilla en Sudamérica, con casos en 2026 y detección en zonas fuera de la Amazonía.

🟡 Urge reforzar vigilancia, vacunación y protección de viajeros.



ℹ️ https://t.co/BxLHhYzSMw#FiebreAmarilla #SaludPública pic.twitter.com/Mg1A6fhFEF — OPS/OMS (@opsoms) March 13, 2026

¿Qué está ocurriendo?

Durante 2025 se confirmaron 346 casos de fiebre amarilla en 7 países de América, con 143 fallecimientos, de acuerdo con datos de la OMS y la OPS. Esta cifra representa más de cinco veces los contagios registrados en 2024, cuando se reportaron apenas 61 casos.

En las primeras 7 semanas de 2026 ya se registraron 34 casos confirmados y 15 muertes, principalmente en Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Las autoridades sanitarias también alertaron sobre nuevos focos en regiones cercanas a ciudades.

Entre los factores que preocupan destacan:



Aparición de brotes fuera de la selva amazónica

Presencia del mosquito Aedes aegypti en zonas urbanas

Baja cobertura de vacunación en algunas regiones

¿Por qué es peligrosa la fiebre amarilla?

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede provocar síntomas graves. Entre los más comunes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, ictericia y hemorragias.

En casos severos también puede provocar daño en hígado y riñones. Las autoridades sanitarias señalan que hasta el 50 % de los pacientes con complicaciones graves pueden morir si no reciben atención médica oportuna.

Otros aspectos relevantes:



No existe un medicamento específico para curarla

El tratamiento consiste en atención hospitalaria de apoyo

Una sola dosis de la vacuna protege de por vida

¿Dónde se han registrado casos?

Los datos oficiales muestran que la mayor parte de los contagios se concentran en países de América del Sur.

Casos registrados en 2025:



Brasil: 120 casos y 48 muertes

Colombia: 125 casos y 46 muertes

Perú: 49 casos y 19 muertes

Venezuela: 32 casos y 19 muertes

Ecuador: 11 casos y 8 muertes

Bolivia: 8 casos y 2 muertes

Guyana: 1 muerte

Casos registrados en 2026 (hasta febrero):



Colombia: 25 casos y 13 muertes

Venezuela: 6 casos y 1 muerte

Perú: 2 casos

Bolivia: 1 muerte

¿Qué recomienda la OMS y la OPS?

Las organizaciones internacionales consideran que la prevención es clave para evitar una mayor propagación del virus.

Entre las medidas prioritarias destacan:



Vacunación masiva: lograr al menos 95 % de cobertura en zonas de riesgo

Vigilancia epidemiológica: monitoreo de personas y monos, ya que las muertes de primates alertan sobre circulación del virus

Control de mosquitos: eliminar criaderos de agua estancada

Preparación hospitalaria: capacitación para detectar y atender casos graves

Reservas estratégicas de vacunas: para responder rápidamente a brotes

Consejos prácticos para viajeros

Las autoridades sanitarias recomiendan medidas especiales para quienes viajen a zonas de riesgo en América Latina, especialmente áreas de selva tropical.

Recomendaciones clave:



Vacunarse al menos 10 días antes del viaje

Utilizar repelente contra mosquitos

Usar ropa que cubra brazos y piernas

Dormir bajo mosquiteros

Revisar avisos sanitarios internacionales antes de viajar

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de contagio durante estancias en zonas con presencia del virus.

¿Qué puedes hacer como ciudadano?

La prevención también depende de acciones cotidianas en hogares y comunidades.

Medidas básicas de protección:



Verificar si se cuenta con la vacuna contra la fiebre amarilla

Eliminar recipientes con agua estancada en patios o azoteas

Mantener depósitos de agua bien tapados

Acudir al médico si aparece fiebre tras visitar zonas selváticas

La OMS y la OPS mantienen un monitoreo permanente del avance de la enfermedad. Los especialistas coinciden en que la vacunación y el control de mosquitos son las herramientas más eficaces para evitar nuevos brotes de fiebre amarilla.