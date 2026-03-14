Lanzan un “Google Earth” del cuerpo humano permite ver órganos en 3D gratis

Un equipo internacional de científicos presentó el Atlas de Órganos Humanos 3D, una plataforma interactiva que permite explorar el interior del cuerpo humano con un nivel de detalle nunca visto. El proyecto fue desarrollado por investigadores liderados por el University College London (UCL) y utiliza imágenes de alta resolución obtenidas en el Sincrotrón Europeo (ESRF) en Francia.

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La herramienta funciona como una especie de “Google Earth” anatómico. Desde un navegador web, cualquier persona puede navegar órganos humanos reales en tres dimensiones, acercar la imagen y observar desde estructuras completas hasta células individuales. El objetivo es mejorar la investigación médica, la educación y el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la salud.

¿Qué es exactamente este "Google Earth" anatómico?

Un portal gratuito que reúne imágenes tridimensionales de órganos humanos obtenidas con tecnología científica de última generación. La plataforma permite recorrer estructuras completas como el corazón o el cerebro con la misma lógica de navegación que un mapa digital.

Este proyecto busca convertirse en una biblioteca interactiva del cuerpo humano. Médicos, estudiantes, investigadores y cualquier persona interesada pueden explorar la anatomía humana sin necesidad de software especializado. El sistema conecta el mundo de las radiografías tradicionales con la observación microscópica.

¿Qué partes del cuerpo se pueden explorar?

El atlas reúne actualmente más de 321 conjuntos de datos tridimensionales provenientes de 32 donantes humanos. Con esta información se digitalizaron 65 órganos completos de 13 tipos diferentes.

Entre los órganos disponibles se encuentran:



Cerebro

Corazón

Pulmones

Hígado

Riñones

Bazo

Colon

También incluye sistemas más específicos como:



Útero y placenta

Próstata

Testículos

Genitales femeninos

Ojo humano

La base de datos seguirá creciendo con nuevos escaneos y tejidos humanos.

¿Para qué sirve?

La tecnología que hace posible el atlas se llama HiP-CT (Tomografía Jerárquica de Contraste de Fase). Este sistema utiliza una fuente de rayos X extremadamente brillante, 100 mil millones de veces más potente que la de un hospital, lo que permite escanear órganos completos sin cortarlos.

Gracias a esta precisión, los científicos pueden estudiar enfermedades con mucho más detalle. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, esta técnica permitió detectar daños microscópicos en los pulmones que antes no se podían observar.

Además, el proyecto funciona como una base de datos ideal para entrenar Inteligencia Artificial (IA) médica, lo que podría ayudar en el futuro a detectar enfermedades de forma automática y temprana.

¿Cómo acceder al portal?

Uno de los puntos más atractivos del proyecto es su accesibilidad. No es necesario descargar programas complejos ni contar con equipos especializados. Todo funciona directamente desde este navegador web:

