La preocupante causa del hormigueo en las manos que no conviene ignorar

Despertar con pies o manos totalmente dormidos es una situación bastante común que muchas personas han experimentado alguna vez. Aunque el hormigueo suele ser algo pasajero, la sensación puede resultar incómoda y, para algunos, incluso generar preocupación cuando ocurre.

Si el hormigueo es persistente en estas partes del cuerpo debes saber que no es normal y puede indicar problemas o una deficiencia nutricional que no conviene ignorar.

Causas de la sensación de hormigueo en las manos y pies

El hormigueo en las manos (parestesia) es una sensación anormal frecuente causada principalmente por compresión nerviosa, mala circulación, deficiencias vitamínicas (B12), diabetes o estrés. Aunque suele ser temporal por mala postura, la persistencia indica la necesidad de consultar a un médico, especialmente si hay debilidad, dolor o cambios en el color de la piel.



Compresión nerviosa: El síndrome del túnel carpiano (nervio mediano en la muñeca)

Problemas circulatorios: Mala circulación, fenómeno de Raynaud o problemas cardiovasculares, a menudo acompañados de cambios de color en la piel.

Enfermedades metabólicas: Diabetes, que provoca neuropatía periférica.

Deficiencias nutricionales: Falta de vitaminas, específicamente B1, B6, B12 o ácido fólico.

Otras causas: Estrés crónico, alcoholismo, tabaquismo, uso de ciertos medicamentos, o enfermedades como la esclerosis múltiple.

¿Cuándo acudir al médico por hormigueo en las manos?

No todos los episodios requieren llamar con acudir al médico, pero si los síntomas se repiten o se vuelven crónicos, conviene hacerlo. Se recomienda buscar atención de emergencia si el hormigueo comienza de forma repentina y se acompaña de:



Debilidad o parálisis.

Confusión o dificultad para hablar.

Mareos o dolor de cabeza intenso.

El entumecimiento se extiende a todo el brazo.

"Estos signos pueden revelar daños graves: compresión de la médula espinal, esclerosis múltiple, neuropatía grave o incluso enfermedad de Charcot en los casos más raros", de acuerdo con Gérald Kierzek, médico de urgencias y director médico de Doctissimo.

Recomendaciones ante el hormigueo en las manos

Evitar la automedicación.

Si el hormigueo es persistente, es necesario realizar pruebas como una electromiografía o estudios de imagen del cuello.

Mantener un peso saludable y controlar la glucosa ayuda a prevenirlo.

El tratamiento depende de la causa, variando desde fisioterapia hasta cambios en el estilo de vida o intervenciones quirúrgicas.

