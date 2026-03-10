La UNAM advierte que dormir mal también puede hacerte subir de peso

Dormir mal no solo provoca cansancio al día siguiente. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que descansar poco también puede afectar el metabolismo y favorecer el aumento de peso. El problema se relaciona con cambios en el cerebro, el equilibrio hormonal y los hábitos alimenticios.

Especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño y de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza explican que el sueño es un proceso que regula el apetito y la energía del cuerpo. Cuando una persona duerme menos, su organismo busca compensar esa falta de descanso con mayor consumo de alimentos, sobre todo ricos en azúcar y carbohidratos.

UNAM revela que dormir mal también engorda

Estudios con resonancia magnética muestran mayor actividad en zonas cerebrales relacionadas con el apetito cuando las personas descansan poco.

Esto provoca que al despertar exista mayor deseo de consumir alimentos dulces o con alto contenido calórico. Según el especialista Rafael Santana, el cerebro intenta recuperar energía de forma rápida, lo que aumenta la probabilidad de ingerir comida poco saludable.

¿Por qué amanezco con hambre cuando duermo poco?

La falta de descanso provoca cambios en la forma en que el organismo gestiona la energía. El cuerpo interpreta el cansancio como una señal de necesidad energética y busca alimentos que aporten glucosa de forma inmediata.

Por esta razón muchas personas sienten hambre intensa desde la mañana cuando durmieron poco. Este fenómeno aumenta el consumo de alimentos procesados o ricos en azúcar, lo que puede favorecer el aumento de peso con el tiempo.

Hormonas del hambre y la saciedad

El sueño regula hormonas que controlan el apetito:



Leptina: Genera sensación de saciedad

Genera sensación de saciedad Grelina: Estimula el apetito

Estimula el apetito Adiponectina: Participa en la regulación del metabolismo

Si el descanso es insuficiente, la grelina aumenta y la leptina disminuye.

¿Qué son los ritmos circadianos?

El cuerpo humano funciona con un reloj biológico llamado ritmo circadiano. Este sistema se regula principalmente por la luz del día y la oscuridad de la noche.

Cuando una persona duerme a deshoras o usa pantallas antes de dormir, ese reloj interno se desajusta. Esto afecta la liberación de hormonas, el metabolismo y la forma en que el organismo controla el azúcar en la sangre.

Más tiempo despierto significa más hambre

Dormir menos horas implica pasar más tiempo despierto durante el día y la noche. Esa situación genera más oportunidades para comer.

Los especialistas señalan que muchas personas recurren a snacks, dulces o bebidas azucaradas cuando sienten fatiga. El cansancio también reduce la capacidad de tomar decisiones saludables sobre la alimentación.

¿Cómo afecta al cerebro y a las decisiones diarias?

Dificultad para concentrarse

Cambios en el estado de ánimo

Decisiones alimentarias menos saludables

Este proceso puede generar un círculo vicioso, menos sueño produce más hambre, lo que favorece el aumento de peso y empeora la calidad del descanso.

Beneficios del sueño

Consolidación de la memoria

Mejora del aprendizaje

Regulación emocional

Producción de hormona del crecimiento en niños y adolescentes

Consejos útiles para mejorar tu sueño y controlar el peso

Mantener horarios fijos para dormir y despertar

Evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse

Cenar ligero y evitar estimulantes como café o refrescos

Realizar ejercicio durante el día

Consultar a un especialista si existe ronquido intenso o cansancio constante