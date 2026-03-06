Autoprueba de VPH de la UNAM detecta el virus en 30 minutos y prevendría cáncer cervicouterino

Investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron una autoprueba de VPH basada en tecnología utilizada durante la pandemia de COVID-19. El dispositivo permite que las mujeres detecten el virus del papiloma humano desde casa, sin acudir al consultorio ni pasar por procedimientos incómodos.

El proyecto surgió en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LaNSBioDyT) de la Facultad de Ciencias. El objetivo es facilitar la detección temprana del virus que causa cáncer cervicouterino, enfermedad que provocó más de 4 mil muertes en México en 2022, según datos del INEGI.

¿De dónde viene esta innovación?

La investigadora Tatiana Fiordelisio Coll y su equipo llevan una década trabajando en biosensores para diagnóstico molecular. Durante la pandemia adaptaron esta tecnología para detectar COVID-19 y realizaron más de 45 mil pruebas gratuitas o de bajo costo.

Tras esa experiencia, el laboratorio decidió aplicar el mismo principio para crear una autoprueba de VPH. El nuevo biosensor busca resolver un problema social, donde millones de mujeres en México nunca se han realizado una prueba por miedo, vergüenza o falta de acceso a servicios médicos.

¿Cómo funciona la autoprueba paso a paso?

El procedimiento es similar al de una prueba casera de embarazo y puede realizarse en pocos minutos:



La persona toma una muestra vaginal con un cepillo similar a un hisopo

El cepillo se introduce en un pequeño tubo con líquido reactivo

El tubo se coloca en un lector portátil

En aproximadamente 30 minutos aparecen resultados mediante colores

La tecnología utiliza un método molecular parecido al PCR, capaz de identificar fragmentos del material genético del virus incluso antes de que aparezcan lesiones en el cuello uterino.

¿Por qué es mejor que la prueba tradicional?

Las pruebas convencionales suelen requerir un examen ginecológico con espéculo metálico, instrumento que muchas mujeres describen como incómodo o doloroso. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda métodos moleculares como el PCR para detectar el virus antes de que cause daños celulares.

¿A quién ayuda?

Mujeres en zonas rurales

Personas con recursos limitados

Pacientes con temor o vergüenza del procedimiento tradicional

Comunidades con escasez de personal médico

Con este enfoque, el proyecto busca ampliar el diagnóstico temprano y reducir la mortalidad por cáncer cervicouterino.

¿Qué tan confiable es?

El biosensor puede detectar 10 genotipos de alto riesgo del VPH, incluidos los tipos 16 y 18, responsables de la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino.

Actualmente el dispositivo se encuentra en proceso de validación clínica. Más de 60 investigadores participan en el desarrollo y el equipo ya cuenta con patente para la tecnología.

¿Cuándo estará disponible?

El proyecto avanza en trámites de aprobación ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como ante organismos regulatorios internacionales como la FDA de Estados Unidos.

Si las evaluaciones concluyen con éxito, la autoprueba de VPH podría llegar a farmacias y centros de salud en los próximos años.