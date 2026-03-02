¡Grandes noticias! Desarrollan gotas oftálmicas que podrían tratar las cataratas sin cirugía y restaurar la visión

Un nuevo avance científico podría transformar el tratamiento de las cataratas y reducir la dependencia de las cirugías tradicionales. Científicos han desarrollado gotas oftálmicas experimentales que podrían revertir la opacidad del cristalino y restaurar la visión, aunque los avances todavía se encuentran en la etapa preclínica.

Las gotas oftálmicas tiene como base el compuesto conocido como VP1-001, cuyos resultados han sido documentados y publicados en la revista científica Investigative Ophthalmology & Visual Science bajo el estudio “Seguridad y eficacia de un nuevo dispositivo endocapsular utilizado en la cirugía de cataratas relacionada con la edad: seguimiento de doce meses”.

Lo que se sabe de las nuevas gotas oftálmicas

El compuesto VP1-001, un tipo de oxisterol sintético, ha mostrado resultados prometedores en modelos animales durante ensayos preclínicos. El tratamiento con estas gotas logró mejorar la transparencia del cristalino y aumentar la capacidad de enfoque en una proporción considerable de casos, sugiriendo que podría disolver o revertir parcialmente la opacidad causante de las cataratas sin necesidad de intervención quirúrgica.

Aunque aún no se han realizado ensayos clínicos concluyentes en humanos, estos resultados representan un paso relevante en la búsqueda de tratamientos no invasivos para una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo.

Recordemos que las cataratas se producen cuando las proteínas del cristalino se desorganizan y acumulan, lo que provoca que el lente natural del ojo pierda transparencia y la visión se vuelva borrosa. Ahí es donde entra el compuesto VP1-001, que, aunque no reemplaza el cristalino, sí actúa a nivel molecular interviniendo la estructura y organización de estas proteínas, lo que podría reducir la opacidad y restaurar parte de la función visual.

¿Qué significa esto para los pacientes?

Actualmente, la cirugía de cataratas es el tratamiento más común y efectivo, con una alta tasa de éxito, pero también implica procedimientos invasivos y costos que no siempre están al alcance de todas las personas. Es por eso que el desarrollo de un tratamiento farmacológico no invasivo, como estas gotas oftálmicas, podría reducir la necesidad de intervenciones quirúrgicas, especialmente en etapas tempranas de la enfermedad.

Aún queda un camino considerable de investigación y ensayos clínicos en humanos antes de que esta alternativa pueda estar disponible en la práctica clínica, pero los resultados hasta ahora brindan una nueva esperanza en el campo de la oftalmología.

