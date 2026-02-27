El corazón también se cansa, y el estrés con el mal sueño pone en riesgo tu ritmo cardiaco, advierte especialista
Especialista alerta que las arritmias cardíacas pueden pasar años sin síntomas y elevar el riesgo de infarto o derrame cerebral si no se detectan a tiempo.
Las arritmias cardíacas se convirtieron en un riesgo silencioso en México y Latinoamérica. El Dr. José Alfredo Merino Rajme, cardiólogo intervencionista, advierte que el ritmo acelerado de la vida moderna, el estrés y la falta de sueño afectan el sistema eléctrico del corazón.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
El problema crece sin que muchas personas lo noten. En mayores de 40 años, hasta 15% podría vivir con alguna alteración del ritmo sin diagnóstico. La fibrilación auricular es la más frecuente y eleva el riesgo de infarto y derrame cerebral.
Las arritmias cardíacas representan un peligro silencioso
Estas alteraciones surgen cuando el corazón late demasiado rápido, lento o de forma irregular. Muchas no generan molestias claras.
Su impacto radica en que pueden detonar insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Detectarlas a tiempo cambia el pronóstico.
¿Qué tan común es este problema en México y Latinoamérica?
Especialistas estiman un aumento sostenido de casos en población adulta. La fibrilación auricular afecta a cientos de miles en el país.
El envejecimiento y los malos hábitos elevan la incidencia. El subdiagnóstico mantiene cifras reales por encima de los registros oficiales.
¿Qué provoca estas alteraciones del ritmo?
Entre los factores más frecuentes destacan:
- Estrés crónico
- Falta de sueño
- Consumo alto de cafeína, alcohol o tabaco
- Hipertensión no controlada
- Trastornos tiroideos
Estos elementos obligan al corazón a trabajar bajo presión constante.
¿Cuáles son las señales de advertencia que no debes ignorar?
Algunas arritmias sí presentan síntomas. Los más comunes incluyen:
- Palpitaciones intensas
- Mareos o desmayos
- Falta de aire
- Cansancio extremo
- Dolor en el pecho
Ignorarlos retrasa el diagnóstico y eleva el riesgo.
¿Cómo se detectan hoy en día?
La medicina cuenta con herramientas precisas:
- Electrocardiograma
- Holter de 24 a 72 horas
- Monitoreo remoto continúo
Estos estudios permiten identificar irregularidades ocultas y actuar antes de una complicación mayor.
¿Se pueden tratar y controlar?
La mayoría responde bien al tratamiento oportuno. Las opciones incluyen cambios en hábitos, fármacos y ablación por catéter.
Leer y escribir reduce el riesgo de padecer Alzheimer o demencia en un 40%
“Cada latido importa”, enfatiza el Dr. Merino. La prevención y las revisiones periódicas marcan la diferencia.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.