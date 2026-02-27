inklusion.png Sitio accesible
El corazón también se cansa, y el estrés con el mal sueño pone en riesgo tu ritmo cardiaco, advierte especialista

Especialista alerta que las arritmias cardíacas pueden pasar años sin síntomas y elevar el riesgo de infarto o derrame cerebral si no se detectan a tiempo.

arritmias cardíacas
Las arritmias cardíacas representan un peligro silencioso que acecha en medio del estrés diario, las noches sin dormir y el ritmo acelerado de la vida moderna, según explica el especialista Dr. José Alfredo Merino Rajme, cardiólogo intervencionista.|Getty Images
Salud

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Las arritmias cardíacas se convirtieron en un riesgo silencioso en México y Latinoamérica. El Dr. José Alfredo Merino Rajme, cardiólogo intervencionista, advierte que el ritmo acelerado de la vida moderna, el estrés y la falta de sueño afectan el sistema eléctrico del corazón.

El problema crece sin que muchas personas lo noten. En mayores de 40 años, hasta 15% podría vivir con alguna alteración del ritmo sin diagnóstico. La fibrilación auricular es la más frecuente y eleva el riesgo de infarto y derrame cerebral.

Las arritmias cardíacas representan un peligro silencioso

Estas alteraciones surgen cuando el corazón late demasiado rápido, lento o de forma irregular. Muchas no generan molestias claras.

Su impacto radica en que pueden detonar insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Detectarlas a tiempo cambia el pronóstico.

¿Qué tan común es este problema en México y Latinoamérica?

Especialistas estiman un aumento sostenido de casos en población adulta. La fibrilación auricular afecta a cientos de miles en el país.

El envejecimiento y los malos hábitos elevan la incidencia. El subdiagnóstico mantiene cifras reales por encima de los registros oficiales.

¿Qué provoca estas alteraciones del ritmo?

Entre los factores más frecuentes destacan:

  • Estrés crónico
  • Falta de sueño
  • Consumo alto de cafeína, alcohol o tabaco
  • Hipertensión no controlada
  • Trastornos tiroideos

Estos elementos obligan al corazón a trabajar bajo presión constante.

¿Cuáles son las señales de advertencia que no debes ignorar?

Algunas arritmias sí presentan síntomas. Los más comunes incluyen:

  • Palpitaciones intensas
  • Mareos o desmayos
  • Falta de aire
  • Cansancio extremo
  • Dolor en el pecho

Ignorarlos retrasa el diagnóstico y eleva el riesgo.

¿Cómo se detectan hoy en día?

La medicina cuenta con herramientas precisas:

  • Electrocardiograma
  • Holter de 24 a 72 horas
  • Monitoreo remoto continúo

Estos estudios permiten identificar irregularidades ocultas y actuar antes de una complicación mayor.

¿Se pueden tratar y controlar?

La mayoría responde bien al tratamiento oportuno. Las opciones incluyen cambios en hábitos, fármacos y ablación por catéter.

“Cada latido importa”, enfatiza el Dr. Merino. La prevención y las revisiones periódicas marcan la diferencia.

