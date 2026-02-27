El corazón también se cansa, y el estrés con el mal sueño pone en riesgo tu ritmo cardiaco, advierte especialista

Las arritmias cardíacas se convirtieron en un riesgo silencioso en México y Latinoamérica. El Dr. José Alfredo Merino Rajme, cardiólogo intervencionista, advierte que el ritmo acelerado de la vida moderna, el estrés y la falta de sueño afectan el sistema eléctrico del corazón.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El problema crece sin que muchas personas lo noten. En mayores de 40 años, hasta 15% podría vivir con alguna alteración del ritmo sin diagnóstico. La fibrilación auricular es la más frecuente y eleva el riesgo de infarto y derrame cerebral.

Las arritmias cardíacas representan un peligro silencioso

Estas alteraciones surgen cuando el corazón late demasiado rápido, lento o de forma irregular. Muchas no generan molestias claras.

Su impacto radica en que pueden detonar insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Detectarlas a tiempo cambia el pronóstico.

¿Qué tan común es este problema en México y Latinoamérica?

Especialistas estiman un aumento sostenido de casos en población adulta. La fibrilación auricular afecta a cientos de miles en el país.

El envejecimiento y los malos hábitos elevan la incidencia. El subdiagnóstico mantiene cifras reales por encima de los registros oficiales.

¿Qué provoca estas alteraciones del ritmo?

Entre los factores más frecuentes destacan:



Estrés crónico

Falta de sueño

Consumo alto de cafeína, alcohol o tabaco

Hipertensión no controlada

Trastornos tiroideos

Estos elementos obligan al corazón a trabajar bajo presión constante.

¿Cuáles son las señales de advertencia que no debes ignorar?

Algunas arritmias sí presentan síntomas. Los más comunes incluyen:



Palpitaciones intensas

Mareos o desmayos

Falta de aire

Cansancio extremo

Dolor en el pecho

Ignorarlos retrasa el diagnóstico y eleva el riesgo.

¿Cómo se detectan hoy en día?

La medicina cuenta con herramientas precisas:



Electrocardiograma

Holter de 24 a 72 horas

Monitoreo remoto continúo

Estos estudios permiten identificar irregularidades ocultas y actuar antes de una complicación mayor.

¿Se pueden tratar y controlar?

La mayoría responde bien al tratamiento oportuno. Las opciones incluyen cambios en hábitos, fármacos y ablación por catéter.

Leer y escribir reduce el riesgo de padecer Alzheimer o demencia en un 40%

“Cada latido importa”, enfatiza el Dr. Merino. La prevención y las revisiones periódicas marcan la diferencia.