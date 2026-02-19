OMS revela que dos hábitos casi cotidianos provocarían la mayoría de los cánceres prevenibles

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los cánceres prevenibles están vinculados principalmente al consumo de tabaco y alcohol. El llamado se basa en un estudio publicado en Nature Medicine con datos de 2022 en 185 países. Ese análisis reveló que casi 4 de cada 10 nuevos diagnósticos podrían evitarse.

En 2022 se registraron 20 millones de casos de cáncer en el mundo. De ellos, 7.1 millones estuvieron relacionados con factores modificables. La OMS insiste en que la prevención reduce costos sanitarios y salva millones de vidas.

¿Cuántos cánceres se podrían evitar?

El informe señala que 38% de los nuevos casos tienen causas prevenibles. La cifra confirma que el control de riesgos impacta de forma directa en la incidencia global.

Expertos subrayan que políticas públicas y cambios personales pueden revertir la tendencia. Cada reducción en consumo implica miles de diagnósticos menos.

Los dos hábitos principales que más influyen

El tabaco representa 15.1% de los casos nuevos. En hombres alcanza 23%. Se asocia sobre todo a cáncer de pulmón, boca y garganta.

El alcohol ocupa el tercer lugar entre riesgos modificables. No existe consumo seguro. Incluso niveles bajos aumentan la probabilidad de tumores digestivos y de mama.

¿Cuáles son los cánceres más prevenibles?

Tres tipos concentran casi la mitad de los casos evitables:



Cáncer de pulmón: Principalmente por tabaco y contaminación del aire

Principalmente por tabaco y contaminación del aire Cáncer de estómago: Ligado sobre todo a infecciones como Helicobacter pylori

Ligado sobre todo a infecciones como Helicobacter pylori Cáncer de cuello uterino: Causado en gran medida por el virus del papiloma humano (VPH)

¿Por qué los hombres y mujeres tienen diferencias?

En hombres: El tabaco domina (23%), seguido de infecciones (9%) y alcohol (4%)

En mujeres: Las infecciones lideran (11%), luego tabaco (6%) y sobrepeso (3%)

Otros factores emergentes que también cuentan

El estudio incluyó contaminación del aire, radiación solar y exposiciones laborales. Estos factores amplían la comprensión del riesgo global.

La evidencia impulsa nuevas regulaciones ambientales y laborales. La prevención se vuelve una estrategia integral.

¿Qué se puede hacer para prevenirlo?

La OMS recomienda:



Dejar de fumar lo antes posible (el riesgo baja notablemente después de 10-15 años)

Reducir o eliminar el alcohol (ninguna cantidad es libre de riesgo)

Vacunarse contra VPH y hepatitis B

Tratar infecciones como Helicobacter pylori o hepatitis C

Mantener un peso saludable, comer equilibrado, moverse más y protegerse del sol

Apoyar políticas: impuestos al tabaco/alcohol, espacios libres de humo, campañas educativas y programas de detección temprana

En México, 15.3% de adultos fuma, aunque las leyes antitabaco avanzan y ayudan a bajar la exposición.