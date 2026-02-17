UAM activa plan contra el sarampión por aumento de casos; quieren frenar contagios sin suspender clases en México

El brote de sarampión en México superó los 9,800 casos confirmados, lo que encendió alertas sanitarias en distintos sectores. Frente a este escenario, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) activó un plan especial de respuesta para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo sin suspender actividades de forma general.

La estrategia se coordina con autoridades de salud y prioriza la detección temprana, el aislamiento preventivo y la vacunación inmediata en zonas de riesgo, ante la baja cobertura en jóvenes y adultos.

Plan sanitario de la UAM

El protocolo se activa ante cualquier caso sospechoso o confirmado dentro de las instalaciones. El servicio médico evalúa al paciente y notifica de inmediato a instancias universitarias y sanitarias.

Cuando existe exposición en aulas o laboratorios, los grupos pasan a clases virtuales por 14 días, periodo máximo de incubación del virus.

¿Por qué preocupa el brote?

Aunque el sarampión es prevenible, miles de personas no completaron su esquema de vacunación. En jóvenes la cobertura apenas ronda entre 47 y 60%.

Esta brecha permitió una rápida propagación en zonas urbanas con alta movilidad, como la comunidad universitaria.

Medidas de contención

La UAM aplica bloqueo vacunal en anillo, inmunizando a contactos cercanos y áreas colindantes en las primeras 72 horas.

También protege a personas vulnerables, como embarazadas o pacientes con defensas bajas.

Campaña nacional

El gobierno federal dispone de más de 28 millones de dosis y vacuna a personas de 13 a 49 años sin esquema completo.

Niños con cáncer no pueden vacunarse contra el sarampión

La UAM refuerza jornadas internas y promueve la revisión del historial de vacunación.