El remedio natural para dejar de roncar y cómo prepararlo paso a paso

El ronquido afecta a millones de personas en todo el mundo, interrumpiendo el sueño propio y el de quienes duermen cerca. Sin embargo, un remedio casero con ingredientes naturales promete ofrecer alivio rápido y efectivo, sin necesidad de medicamentos o aparatos costosos.

¿Por qué ronco cuando duermo?

Los ronquidos ocurren cuando el flujo de aire se obstruye parcialmente en la vía aérea superior durante el sueño, provocando la vibración de los tejidos blandos de la garganta, como el paladar blando y la úvula. Esto sucede al relajarse excesivamente los músculos de la garganta y la lengua, lo que estrecha el paso del aire.

Las causas y factores principales que provocan los ronquidos incluyen:



Relajación muscular: La relajación excesiva durante el sueño profundo, exacerbada por el alcohol, sedantes o medicamentos para dormir.

Anatomía de la garganta: Tener una garganta estrecha, amígdalas grandes, o un paladar blando y úvula agrandados o bajos.

Sobrepeso u obesidad: La acumulación de grasa alrededor del cuello y la garganta comprime las vías respiratorias.

Congestión nasal o problemas estructurales: Alergias, resfriados, o un tabique nasal desviado impiden la respiración correcta, obligando a respirar por la boca.

Posición al dormir: Dormir boca arriba permite que la lengua caiga hacia atrás y obstruya la garganta.

Edad y sexo: Los hombres tienden a roncar más debido a vías respiratorias más grandes que colapsan más fácilmente, mientras que el riesgo aumenta en ambos con la edad.

Remedio casero infalible para dejar de roncar

El laurel ayuda a reducir los ronquidos gracias a sus vapores, los cuales liberan cineol (eucaliptol), compuesto que despeja las vías respiratorias y alivia la congestión nasal. Para utilizarlo, se pueden hervir 2 o 3 hojas en una taza de agua para inhalar el vapor o tomarlo como infusión, lo que ayuda a relajar.



Vapores de laurel: Al calentar hojas de laurel, el vapor generado ayuda a abrir las vías respiratorias superiores.

Infusiones: Hervir 2 o 3 hojas en 1 taza de agua, reposar 15 minutos y tomarla ayuda a la digestión y a relajar antes de dormir.

Precauciones: No ingerir las hojas enteras, evitar el exceso para no causar irritación gástrica y consultar al médico si está embarazada o es diabético.

¿Cómo usar el Vick VapoRub para dejar de roncar?

Para usar Vicks VapoRub contra los ronquidos, aplícalo en el pecho y cuello para abrir las vías respiratorias, o haz vaporizaciones con agua caliente para descongestionar las fosas nasales, inhalando los vapores; ambas técnicas aprovechan el mentol y alcanfor para aliviar la obstrucción nasal, una causa común de ronquidos, pero recuerda no aplicarlo directamente en la nariz ni ingerirlo.

