Alimentos que elevan la glucosa antes de dormir y debes evitar

Mantener niveles estables de azúcar por la noche es esencial para un descanso profundo y una buena salud metabólica. Especialistas en nutrición advierten que ciertos alimentos comunes provocan picos rápidos de glucosa cuando el cuerpo debería estar en modo de recuperación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Omitir estos alimentos evitará despertares por hambre y cuidará la salud metabólica a largo plazo. Esto se debe a que, aunque algunos parezcan "snacks inocentes" contienen carbohidratos simples, azúcares añadidos o combinaciones que provocan subidas rápidas de azúcar en sangre justo cuando, insisten los expertos, el cuerpo debería descansar y repararse.

Entre los 9 más problemáticos se encuentran:



Helado de crema Cereales azucarados Pan blanco y harinas refinadas Frutas deshidratadas Refrescos Chocolate con leche Papas fritas de bolsa Yogures saborizados Pizza recalentada

Estos productos combinan azúcares simples y almidones de rápida absorción que fuerzan al organismo a liberar insulina de forma abrupta.

¿Por qué estos alimentos afectan tanto el metabolismo por la noche?

Durante el sueño, el cuerpo regula la glucosa con menor actividad insulinica (proceso hormonal, producido por el páncreas, que regula los niveles de azúcar). Cuando se consumen carbohidratos simples, se producen picos seguidos de caídas bruscas.

Este proceso activa hormonas del estrés como el cortisol, interrumpe los ciclos de sueño y favorece la resistencia a la insulina con el tiempo.

¿Qué cenar para evitar que suba la glucosa?

Los expertos recomiendan cenas ligeras con proteína, fibra y grasas saludables, como:



Ensaladas con pollo o salmón

Huevos con verduras

Pescado con vegetales al vapor

Estas combinaciones brindan saciedad sin desajustes glucémicos.

¿Cómo mantener niveles de azúcar estables durante toda la noche?

Cenar temprano, controlar porciones y realizar actividad ligera después de comer ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina.

Refrescos, cigarros y más productos suben de precio tras aumento de impuestos

También se aconseja evitar cafeína, alcohol y optar por snacks altos en proteína si aparece hambre nocturna.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.