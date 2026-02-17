El mito del ayuno intermitente se desmorona; científicos revelan que no ayuda a bajar de peso

El ayuno intermitente volvió al centro del debate tras una revisión científica de la Cochrane Library publicada en 2026. El estudio analizó si esta estrategia realmente ofrece ventajas frente a las dietas tradicionales para bajar de peso en adultos con sobrepeso u obesidad.

Los resultados, obtenidos a partir de casi 2 mil participantes de América, Europa, Asia y Oceanía, indican que el ayuno intermitente no produce una pérdida de peso superior a la reducción calórica continua.

¿Por qué se popularizó tanto el ayuno intermitente?

Promesas de adelgazamiento rápido sin necesidad de contar calorías

Asociación con procesos celulares como la autofagia

El ayuno intermitente se presentó como una solución sencilla en un contexto de crisis global de obesidad. Limitar las comidas a ciertas horas del día o reducir drásticamente la ingesta dos veces por semana resultó atractivo para personas cansadas de dietas estrictas.

Además, la difusión del concepto de autofagia, vinculado a la regeneración celular durante periodos sin comer, llevó a muchos a creer que el ayuno aceleraba la quema de grasa y prevenía enfermedades crónicas.

¿Qué dice realmente la evidencia más reciente?

Los investigadores evaluaron 22 ensayos clínicos aleatorizados con seguimiento de hasta 12 meses. Se compararon distintos modelos de ayuno intermitente contra dietas tradicionales enfocadas en reducir calorías de manera constante.

La pérdida de peso promedio fue cercana al 3% del peso corporal inicial, prácticamente igual entre quienes ayunaron y quienes siguieron planes alimentarios convencionales. Tampoco se detectaron mejoras relevantes en calidad de vida ni beneficios metabólicos significativos.

¿Qué significa esto para quien quiere bajar de peso?

El balance energético sigue siendo determinante

No existe un “efecto mágico” del ayuno sobre la grasa corporal

Los expertos coinciden en que el cuerpo adelgaza cuando consume menos energía de la que gasta. El ayuno puede facilitar ese proceso para algunas personas al reducir las oportunidades de comer, pero no ofrece ventajas fisiológicas adicionales.

Limitaciones y qué falta investigar

La mayoría de estudios analizados se desarrolló en países de altos ingresos y con plazos relativamente cortos. Aún se requieren investigaciones a largo plazo que evalúen impactos en diabetes, enfermedades cardiovasculares y adherencia real al método.

Los especialistas subrayan que la mejor estrategia sigue siendo una alimentación equilibrada, sostenible y adaptada a cada persona.

