Emiten alerta epidemiológica por brote de chikungunya en el continente americano; OPS recomienda estar preparados

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante un aumento sostenido de casos de chikungunya en varios países de Américas desde finales de 2025 y principios de 2026.

La chikungunya es una enfermedad viral transmitida por mosquitoes del género Aedes, principalmente Aedes aegypti, que causa fiebre alta, dolor articular intenso, dolor muscular y erupciones cutáneas, síntomas que pueden persistir semanas o incluso meses después de la infección.

La OPS también destacó que factores ambientales como temperaturas más altas pueden favorecer la reproducción del vector y la propagación del virus, por lo que se pide a las áreas de salud de los diferentes países estar prevenidos.

Así avanza el chikungunya en América

Según el comunicado de la OPS, desde finales de 2025 y en lo que va de 2026 se observa:



Incremento de casos en países del Caribe y Sudamérica, incluyendo reaparición de transmisión local en áreas sin registros recientes de la enfermedad;

, incluyendo reaparición de transmisión local en áreas sin registros recientes de la enfermedad; Transmisión autóctona notificada en territorios donde el virus no circulaba, evidenciando un cambio en los patrones de riesgo.

Recomendaciones de la OPS por brote de chinkungunya

En su alerta, la OPS insta a los países miembros a:



Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica para identificar focos de transmisión tempranos;

y entomológica para identificar focos de transmisión tempranos; Mejorar la capacidad de diagnóstico en laboratorios y la respuesta clínica a pacientes afectados;

en laboratorios y la respuesta clínica a pacientes afectados; Intensificar acciones de control vectorial, como la reducción de criaderos de mosquitos y campañas comunitarias de prevención;

La organización enfatiza que la preparación y la cooperación entre países son clave para mitigar el impacto de este brote y proteger a las poblaciones más vulnerables de la región.

