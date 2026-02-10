También aumentan los casos de tuberculosis respiratoria en México este 2026

México es el país más afectado del continente americano por casos de sarampión , sin embargo, hay otras enfermedades que también tienen en alerta al sector de salud por su aumento, y la tuberculosis respiratoria es una de ellas.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, en lo que va del año se han registrado 1289 casos de tuberculosis respiratoria, con 334 casos detectados entre el 25 y el 31 de enero. Esto significa un aumento en comparación con el año pasado, cuando se registraron 1151 en el mismo periodo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus mano.

Los estados más afectados por la tuberculosis respiratoria

En el boletín se detalla que los estados más afetados por casos acumulados en lo que va del año son:



Veracruz - 135 casos

Baja California - 125 casos

Nuevo León - 115 casos

Chiapas - 106 casos

Tamaulipas - 80 casos

Algunas otras entidades muy pobladas tienen el siguiente registro de casos: Ciudad de México: 33 casos; Estado de México: 48 casos; Jalisco: 54 casos.

Síntomas de la tuberculosis respiratoria

Algunos de los sintomas de alerta por tuberculosis respiratoria son:



Fiebre

Escalofríos

Sudoración

Pérdida de peso

Tos

Flemas

Cabe destacar que para confirmar el padecimiento es necesario acudir con personal médico especializado, ya que muchas personas suelen tratarlo como una gripe o resfriado y esto podría provocar más complicaciones.

De hecho, los tratamientos para la tuberculosis respiratoria suelen ser mucho más largos que los de otras enfermedades, con antibióticos que deben tomarse por hasta seis meses, algo muy recomendable considerando que, en tratamientos que se aplican al pie de la letra, se puede eliminar por completo la enfermedad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.