Sobrevivió 48 horas; así funciona el pulmón artificial que salvó a un joven con daño pulmonar total

Un avance médico permitió que un paciente con daño pulmonar irreversible sobreviviera gracias a un sistema pulmonar extracorpóreo — pulmón artificial —, una tecnología que sustituyó temporalmente la función de sus pulmones hasta que fue posible realizarle un doble trasplante.

El caso fue publicado en la revista científica Med de Cell Press y abre una nueva opción para pacientes en estado crítico.

Un paciente sobrevive durante 48 horas sin pulmones gracias a una nueva tecnología médica



Un pulmón artificial extracorpóreo mantuvo vivo a un paciente crítico hasta recibir nuevos pulmones. La persona lleva ahora una vida normal. /ju https://t.co/WpuPTNQMiA — DW Español (@dw_espanol) January 30, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué le pasó al paciente y por qué perdió los pulmones?

El paciente, un hombre de 33 años, desarrolló síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una condición grave que impide que los pulmones oxigenen correctamente la sangre. La enfermedad comenzó con una gripe que se complicó con neumonía bacteriana, lo que provocó un daño pulmonar permanente.

Con el paso de los días, la falta de oxígeno afectó otros órganos: el corazón y los riñones comenzaron a fallar. Al llegar al hospital, su estado era tan delicado que sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado.

Los médicos determinaron que sus pulmones ya no podían recuperarse y que la única opción para salvarle la vida era un doble trasplante pulmonar.

Virus sincicial: SSA reporta casi 300 casos en seis semanas, emiten alerta

¿Qué es un sistema pulmonar extracorpóreo y para qué sirve?

El problema era que el paciente no estaba lo suficientemente estable para entrar de inmediato a cirugía. Para ganar tiempo, los especialistas diseñaron un sistema pulmonar extracorpóreo , también conocido como pulmón artificial.

Este dispositivo cumple tres funciones básicas:



Oxigena la sangre

Elimina el dióxido de carbono

Mantiene un flujo sanguíneo estable

En términos simples, el sistema hace el trabajo que normalmente realizan los pulmones, pero fuera del cuerpo.

¿Cómo sobrevivió el paciente sin pulmones?

Los médicos tomaron una decisión inédita: retiraron completamente los pulmones infectados para eliminar la fuente de la infección y conectaron al paciente al sistema extracorpóreo.

Contrario a lo esperado, la condición del paciente mejoró rápidamente. Su presión arterial se estabilizó, la función de otros órganos comenzó a recuperarse y la infección fue controlada. Dos días después, llegaron los pulmones de un donante compatible.

México en riesgo sanitario; repunte de contagios podría quitarle estatus de país libre de sarampión Tras 12 meses de transmisión continua, México está en riesgo de perder su estatus sanitario; autoridades adelantan “dosis cero” para menores de un año. 28 enero, 2026

Resultado del trasplante de pulmón

El equipo médico realizó con éxito el doble trasplante pulmonar . Más de dos años después del procedimiento, el paciente lleva una vida normal y mantiene una buena función respiratoria.

El estudio concluye que, en algunos casos de SDRA grave, el daño pulmonar es irreversible y el trasplante es la única alternativa. En ese contexto, el sistema pulmonar extracorpóreo puede funcionar como un “puente” que mantenga con vida a los pacientes hasta que consigan un trasplante.

Por ahora, esta tecnología solo está disponible en centros médicos altamente especializados, pero los investigadores confían en que su desarrollo permita salvar más vidas en el futuro.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.