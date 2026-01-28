Lista de 6 chatbots con IA que son una maravilla para consejos, salud y compañía

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser cosa del futuro y hoy ya forma parte de la vida cotidiana. Entre sus aplicaciones más populares destacan los chatbots, herramientas capaces de conversar, orientar y acompañar a millones de personas en temas que van desde la salud hasta el bienestar emocional.

Si bien no sustituyen a profesionales de la salud ni a las relaciones humanas, su uso responsable puede ser una herramienta útil en el día a día. A continuación, una lista de seis chatbots con IA que están marcando la diferencia por su utilidad y accesibilidad.

Chatbots para salud mental y apoyo emocional

Diseñados con técnicas de terapia cognitivo-conductual (TCC) para gestionar estrés, ansiedad y depresión:



Woebot: Un asistente virtual diseñado para ayudar a controlar el estado de ánimo y aprender a afrontar situaciones de malestar mental a través de conversaciones breves diarias

Wysa: Un "coach" de salud mental impulsado por IA que utiliza técnicas basadas en evidencia y mindfulness. Se caracteriza por su capacidad para ofrecer ejercicios prácticos de meditación y respiración

Youper: Especializado en el seguimiento del estado de ánimo y la salud emocional, utiliza inteligencia artificial para ofrecer apoyo personalizado y diario

Noah AI: Diseñado por psicólogos, se promociona como un "coach" terapéutico para brindar apoyo en salud mental de nivel clínico las 24 horas

Chatbots de compañía y vida diaria

Enfocados en la interacción conversacional, la reducción de la soledad y la asistencia en la vida diaria:



Replika: Una de las IA de compañía más populares, diseñada para evolucionar con el usuario, ofrecer conversaciones abiertas y actuar como un espacio seguro para la reflexión emocional

Pi (Personal Intelligence): Destacado por su tono empático, conversacional y capacidad para ser un compañero de charla tranquilo

Elomia: Diseñado para brindar apoyo emocional constante, funcionando como un confidente de inteligencia artificial

IA para la tercera edad

Soluciones avanzadas para combatir la soledad y asistir en el hogar:



ElliQ: Un dispositivo de compañía que interactúa con el usuario mediante voz, fomenta la actividad física, recuerda citas médicas y mantiene conversaciones para reducir la soledad

Ato: Un dispositivo diseñado por expertos argentinos para personas mayores que no se llevan bien con la tecnología, permitiendo enviar mensajes de WhatsApp y conversar sobre diversos temas mediante la voz

Tuli: Un robot de asistencia social (con forma de corazón) que ofrece estimulación cognitiva y compañía. Detecta si no hay sonidos en la habitación para notificar a los familiares si es necesario

SERENIA: Asistente de IA enfocado en la atención personalizada para adultos mayores.

