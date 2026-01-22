Doce frutas de temporada que encontrarás en mercados en enero-febrero ideales para complementar la alimentación
Consumir estas frutas ayuda a fortalecer el sistema inmune durante el invierno gracias a sus nutrientes, son ideales para ensaladas, licuados o solas.
En los tianguis y mercados de México durante enero y febrero, abundan frutas frescas de temporada que enriquecen la dieta con vitaminas. Estas opciones no solo son económicas y accesibles, sino ideales para complementar comidas invernales con su alto contenido en vitamina C y fibra.
Hay al menos doce frutas y disponibles en abundancia que puedes conseguir en puestos de mercado tradicionales. Estas frutas destacan por su valor nutricional y versatilidad en la cocina diaria.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Qué frutas son de temporada en enero de 2026 en México?
Consumir estas frutas ayuda a fortalecer el sistema inmune durante el invierno gracias a sus nutrientes naturales. Ideales para ensaladas, licuados o solas, promueven una alimentación equilibrada. Su disponibilidad en tianguis locales garantiza precios accesibles y apoyo a productores.
- Mandarina: Una fruta cítrica dulce, fácil de pelar y rica en vitamina C, ideal para snack o jugos
- Limón: Clave en bebidas, aderezos y para mejorar la absorción de hierro en las comidas
- Naranja: Clásica del invierno, fuente de antioxidantes
- Fresa: Poderosa en vitamina C y fibra, perfecta en ensaladas o desayunos
- Mango: Aunque su temporada es más marcada en febrero, ya comienza a aparecer en puestos; dulce y lleno de betacarotenos
- Melón: Refrescante y jugoso, con alto contenido de agua y minerales
- Piña: Aporta bromelina, que ayuda a la digestión
- Papaya: Con enzimas digestivas naturales y vitamina A, ideal en desayunos y licuados
- Plátano: Energético y económico, con potasio que favorece la función muscular
- Toronja: Cítrico grande y ligeramente ácido que aporta vitamina C y fibra.
- Guayaba: Fruta con alto contenido de vitamina C y antioxidantes, excelente para fortalecer defensas.
- Granada China
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.