Doce frutas de temporada que encontrarás en mercados en enero-febrero ideales para complementar la alimentación

En los tianguis y mercados de México durante enero y febrero, abundan frutas frescas de temporada que enriquecen la dieta con vitaminas. Estas opciones no solo son económicas y accesibles, sino ideales para complementar comidas invernales con su alto contenido en vitamina C y fibra.

Hay al menos doce frutas y disponibles en abundancia que puedes conseguir en puestos de mercado tradicionales. Estas frutas destacan por su valor nutricional y versatilidad en la cocina diaria.

¿Qué frutas son de temporada en enero de 2026 en México?

Consumir estas frutas ayuda a fortalecer el sistema inmune durante el invierno gracias a sus nutrientes naturales. Ideales para ensaladas, licuados o solas, promueven una alimentación equilibrada. Su disponibilidad en tianguis locales garantiza precios accesibles y apoyo a productores.



Mandarina: Una fruta cítrica dulce, fácil de pelar y rica en vitamina C, ideal para snack o jugos

Limón: Clave en bebidas, aderezos y para mejorar la absorción de hierro en las comidas

Naranja: Clásica del invierno, fuente de antioxidantes

Fresa: Poderosa en vitamina C y fibra, perfecta en ensaladas o desayunos

Mango: Aunque su temporada es más marcada en febrero, ya comienza a aparecer en puestos; dulce y lleno de betacarotenos

Melón: Refrescante y jugoso, con alto contenido de agua y minerales

Piña: Aporta bromelina, que ayuda a la digestión

Papaya: Con enzimas digestivas naturales y vitamina A, ideal en desayunos y licuados

Plátano: Energético y económico, con potasio que favorece la función muscular

Toronja: Cítrico grande y ligeramente ácido que aporta vitamina C y fibra.

Guayaba: Fruta con alto contenido de vitamina C y antioxidantes, excelente para fortalecer defensas.

Granada China

