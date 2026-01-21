5 alimentos naturales clave que previenen la aparición de canas

Científicos japoneses descubrieron que cinco alimentos naturales ayudan a prevenir la aparición de canas , gracias a su antioxidante. Este hallazgo significa un avance en las nuevas aplicaciones en el cuidado capilar para poder mantener el color del cabello.

El estudio "Efectos antiencanecimiento de tratamientos externos e internos con luteolina en el cabello de ratones modelo" realizado por científicos de la Universidad de Nagoya reveló que la luteolina, antioxidante, ayuda a prevenir la aparición de canas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El antioxidante podría ralentizar el proceso de envejecimiento del cabello, pues los ratones que fueron puestos a prueba con la luteolina para este experimento conservaron su pelaje negro.

¿Qué alimentos naturales ayudan en la prevención de canas?

El antioxidante natural está presente en vegetales como:

Apio

Brócoli

Zanahoria

Cebolla

Pimiento

Las mujeres que son candidatas para el rejuvenecimiento vaginal; ¿en qué consiste?

Este hallazgo sugiere que la luteolina podría tener un afecto medicinal único que previene el encanecimiento, según los científicos. Sin embargo, la ayuda se centra en la pigmentación, más que en el crecimiento o caída del cabello.

¿Hay productos que tengan este antioxidante?

Además de las verduras, la luteolina puede encontrarse como suplemento oral, por lo que podría ser considerada como tratamiento antiencaneciento. Antes de comprar cualquier producto es recomendable consultar con el médico familiar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.