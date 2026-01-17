La dieta y ejercicio que ayudan a calmar la inflamación y el dolor de las articulaciones
Los alimentos antiinflamatorios ayudan a disminuir dolor y rigidez articular. Estudios muestran cómo la dieta impacta la movilidad y la calidad de vida.
El dolor en las articulaciones afecta a millones de personas en México y el mundo, especialmente en adultos mayores y pacientes con artritis o artrosis. Especialistas en nutrición y reumatología coinciden en que una dieta adecuada con cierto tipo de alimentos influyen directamente como antiinflamatorios.
Investigaciones recientes confirman que consumir alimentos antiinflamatorios reduce dolor, rigidez y pérdida de movilidad. El enfoque no sustituye tratamientos médicos, pero los complementa y mejora la calidad de vida.
¿Por qué duelen las articulaciones?
La molestia aparece cuando tejidos como cartílago y membrana sinovial se inflaman. En enfermedades autoinmunes o por desgaste, el cuerpo libera sustancias que generan hinchazón.
El sobrepeso, las lesiones previas y una dieta alta en ultraprocesados intensifican este proceso, según expertos.
Los mejores alimentos antiinflamatorios para tus articulaciones
Especialistas recomiendan integrar estos productos por su evidencia científica.
- Pescados grasos: Salmón, caballa, sardinas, atún
- Frutos rojos: Arándanos, fresas, frambuesas, cerezas
- Cúrcuma: Úsala en guisos, infusiones o smoothies
- Jengibre: Ideal en tés o rallado en comidas
- Verduras de hoja verde y crucíferas: Espinacas, kale, brócoli, col rizada
- Aceite de oliva virgen extra: Úsalo crudo en ensaladas o aliños
- Frutos secos y semillas: Nueces, almendras, semillas de chía o lino
- Frutas cítricas: Naranjas, pomelos, limones
Su consumo regular reduce marcadores inflamatorios y protege el cartílago.
Ejercicios recomendados para fortalecer y cuidar las articulaciones
El movimiento controlado mantiene la movilidad y reduce el dolor.
- Caminar o andar en bicicleta
- Natación o ejercicios en agua
- Yoga o tai chi (mejoran flexibilidad y equilibrio)
- Fortalecimiento suave con pesas ligeras o bandas
Realizarlos 20 a 30 minutos, varios días a la semana, mejora resultados.
¿A qué especialista acudir si el dolor persiste?
- Reumatólogo: Ideal para artritis inflamatoria o autoinmune
- Traumatólogo u ortopedista: Para artrosis avanzada o problemas estructurales
- Fisioterapeuta: Para ejercicios personalizados y terapias
- Nutriólogo o dietista: Para adaptar la dieta a tus necesidades
Consejos finales para mejores resultados
Mantener peso saludable, evitar azúcares y grasas trans potencia el efecto de los alimentos antiinflamatorios. El abordaje integral ofrece alivio más duradero.
