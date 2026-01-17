La dieta y ejercicio que ayudan a calmar la inflamación y el dolor de las articulaciones

El dolor en las articulaciones afecta a millones de personas en México y el mundo, especialmente en adultos mayores y pacientes con artritis o artrosis. Especialistas en nutrición y reumatología coinciden en que una dieta adecuada con cierto tipo de alimentos influyen directamente como antiinflamatorios.

Investigaciones recientes confirman que consumir alimentos antiinflamatorios reduce dolor, rigidez y pérdida de movilidad. El enfoque no sustituye tratamientos médicos, pero los complementa y mejora la calidad de vida.

¿Por qué duelen las articulaciones?

La molestia aparece cuando tejidos como cartílago y membrana sinovial se inflaman. En enfermedades autoinmunes o por desgaste, el cuerpo libera sustancias que generan hinchazón.

El sobrepeso, las lesiones previas y una dieta alta en ultraprocesados intensifican este proceso, según expertos.

Los mejores alimentos antiinflamatorios para tus articulaciones

Especialistas recomiendan integrar estos productos por su evidencia científica.



Pescados grasos: Salmón, caballa, sardinas, atún

Salmón, caballa, sardinas, atún Frutos rojos: Arándanos, fresas, frambuesas, cerezas

Arándanos, fresas, frambuesas, cerezas Cúrcuma: Úsala en guisos, infusiones o smoothies

Úsala en guisos, infusiones o smoothies Jengibre: Ideal en tés o rallado en comidas

Ideal en tés o rallado en comidas Verduras de hoja verde y crucíferas: Espinacas, kale, brócoli, col rizada

Espinacas, kale, brócoli, col rizada Aceite de oliva virgen extra: Úsalo crudo en ensaladas o aliños

Úsalo crudo en ensaladas o aliños Frutos secos y semillas: Nueces, almendras, semillas de chía o lino

Nueces, almendras, semillas de chía o lino Frutas cítricas: Naranjas, pomelos, limones

Su consumo regular reduce marcadores inflamatorios y protege el cartílago.

Ejercicios recomendados para fortalecer y cuidar las articulaciones

El movimiento controlado mantiene la movilidad y reduce el dolor.



Caminar o andar en bicicleta

Natación o ejercicios en agua

Yoga o tai chi (mejoran flexibilidad y equilibrio)

Fortalecimiento suave con pesas ligeras o bandas

Realizarlos 20 a 30 minutos, varios días a la semana, mejora resultados.

¿A qué especialista acudir si el dolor persiste?

Reumatólogo: Ideal para artritis inflamatoria o autoinmune

Ideal para artritis inflamatoria o autoinmune Traumatólogo u ortopedista: Para artrosis avanzada o problemas estructurales

Para artrosis avanzada o problemas estructurales Fisioterapeuta: Para ejercicios personalizados y terapias

Para ejercicios personalizados y terapias Nutriólogo o dietista: Para adaptar la dieta a tus necesidades

Consejos finales para mejores resultados

Mantener peso saludable, evitar azúcares y grasas trans potencia el efecto de los alimentos antiinflamatorios. El abordaje integral ofrece alivio más duradero.

