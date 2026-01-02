SNAP restringe alimentos en 18 estados de EUA a partir de 2026

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) enfrentarán nuevas limitaciones al momento de usar sus cupones de alimentos a partir de enero de 2026.

Las modificaciones, ya aprobadas por al menos 18 estados, restringen la compra de productos considerados poco saludables, como refrescos, dulces y ciertas bebidas azucaradas.

Las medidas forman parte de una iniciativa impulsada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, con el objetivo de reformar el programa federal de asistencia alimentaria, que maneja un presupuesto cercano a los 100 mil millones de dólares y beneficia a más de 42 millones de personas en el país.

De acuerdo con las autoridades, la campaña busca reducir enfermedades crónicas asociadas al consumo excesivo de azúcar, como la obesidad y la diabetes. Kennedy ha señalado que el sistema actual obliga a financiar alimentos que afectan la salud y luego asumir los costos médicos derivados de esas condiciones.

In 2026, 18 states are set to ban SNAP recipients from using their benefits on items like soft drinks or candy. The move is part of the government's Make America Healthy Again initiative that's designed to reduce obesity and chronic diseases like diabetes. @megoliver reports. pic.twitter.com/ccsgYaXBwB — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 1, 2026

Estados donde SNAP dejará de cubrir ciertos productos en 2026

Las restricciones se aplicarán de manera gradual y varían según el estado. Estos son algunos de los cambios confirmados:

Indiana (enero 2026): refrescos y dulces.

refrescos y dulces. Iowa (enero 2026): alimentos gravables, con excepción de semillas y plantas para producir alimentos.

alimentos gravables, con excepción de semillas y plantas para producir alimentos. Nebraska (enero 2026): refrescos y bebidas energéticas.

refrescos y bebidas energéticas. Utah (enero 2026): refrescos.

refrescos. West Virginia (enero 2026): refrescos.

refrescos. Idaho (febrero 2026): refrescos y dulces.

refrescos y dulces. Oklahoma (febrero 2026): refrescos y dulces.

refrescos y dulces. Louisiana (febrero 2026): refrescos, bebidas energéticas y dulces.

refrescos, bebidas energéticas y dulces. Colorado (marzo 2026): refrescos.

refrescos. Texas (abril 2026): bebidas endulzadas y dulces.

bebidas endulzadas y dulces. Virginia (abril 2026): bebidas endulzadas.

bebidas endulzadas. Florida (abril 2026): refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.

refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados. Arkansas (julio 2026): refrescos, bebidas con menos del 50 % de jugo natural, dulces y otras bebidas no saludables.

refrescos, bebidas con menos del 50 % de jugo natural, dulces y otras bebidas no saludables. Tennessee (julio 2026): refrescos, bebidas energéticas y dulces.

refrescos, bebidas energéticas y dulces. Hawái (agosto 2026): refrescos.

refrescos. Carolina del Sur (agosto 2026): refrescos, bebidas energéticas, bebidas endulzadas y dulces.

refrescos, bebidas energéticas, bebidas endulzadas y dulces. Dakota del Norte (septiembre 2026): refrescos, bebidas energéticas y dulces.

refrescos, bebidas energéticas y dulces. Missouri (octubre 2026): dulces, postres preparados y ciertas bebidas no saludables.

Críticas y advertencias por el impacto de las restricciones

Expertos en políticas públicas y representantes del sector minorista han expresado preocupación por la implementación de las nuevas reglas. Señalan que los sistemas estatales de SNAP enfrentan limitaciones técnicas y presupuestarias, lo que podría generar confusión en las tiendas y demoras en las cajas.

Un informe de asociaciones del comercio minorista estima que adaptar los sistemas para aplicar las restricciones podría costar inicialmente alrededor de 1.600 millones de dólares, además de gastos recurrentes cada año. También se advierte que los beneficiarios podrían descubrir las nuevas limitaciones directamente en el punto de pago.