La relación entre el VPH y el cáncer de cuello y cabeza, síntomas y todo lo que debes saber

El cáncer es una de las enfermedades que más muertes provocan en el mundo y hay diferentes tipos; sin embargo, se ha detectado un aumento en los casos de cáncer de cabeza y cuello y se le relaciona con el Virus del Papiloma Humano (VPH), por ello, aquí te decimos por qué ocurre, síntomas y todo lo que debes conocer.

El VPH y el cáncer de cabeza y cuello

El Doctor José Francisco Gallegos Hernández del Departamento de Tumores de Cabeza y Cuello del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI reveló que el cáncer de cabeza y cuello ,as frecuente es el carcinoma epidermoide que se origina en las mucosas que recubren esta área y es provocada por fumar, consumir sustancias como alcohol y cocaína y por la infección de VPH.

Algunos datos revelan que la prevalencia del VPH en la población es de 72% en países desarrollados y 15% en países en vías de desarrollo y se le asocia con el cáncer de cabeza y cuello, especialmente el originado en orofaringe.

Existen al menos 20 tipos diferentes de VPH que afectan las mucosas de cabeza y cuello y los que se consideran de alto riesgo son los 16, 18, 31 y 33 y el 80% de los cánceres de cabeza y cuello están asociados al 18.

Síntomas del cáncer de cabeza y cuello

Según el Instituto Nacional del Cáncer algunos de los síntomas del cáncer en el cuello y cabeza son:

Bulto en el cuello

Llaga en la boca que no sana y duele

Dificultad para tragar

Cambio o ronquera en la voz

Una mancha blanca o roja en la encía, lengua o mucosa

Congestión de los senos paranasales

Sangrado de nariz

Dolor en los dientes



Por ello, se recomienda hacer una revisión general habitual para poder detectar a tiempo alguna anomalía.

