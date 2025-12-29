¡No más pañales! Aumenta la vasectomía entre jóvenes por el elevado costo de vida familiar

En México, cada vez más hombres jóvenes optan por la vasectomía como método anticonceptivo definitivo. Datos de la Secretaría de Salud muestran que entre 2018 y 2022 el IMSS registró un aumento de 66.6% en estos procedimientos, con una participación creciente de menores de 25 años.

La tendencia refleja cambios sociales, económicos y culturales. El alto costo de vida, la inestabilidad laboral y nuevas visiones sobre la paternidad impulsan decisiones más conscientes sobre la reproducción.

Aumento sostenido en la vasectomía

Las instituciones públicas realizan entre 10 mil y 15 mil procedimientos gratuitos cada año. El crecimiento confirma una mayor aceptación social del método.

En 2024, México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos, la cifra más baja desde 2020. Esto representa una caída del 8.2% respecto a 2023.|IMSS

Especialistas destacan que los jóvenes buscan alternativas seguras para planear su futuro y evitar embarazos no deseados.

¿Qué es la vasectomía sin bisturí?

Es un procedimiento ambulatorio de 15 a 20 minutos con anestesia local. No requiere hospitalización ni afecta el desempeño sexual.

Tiene una efectividad superior al 99% y una recuperación rápida, lo que explica su popularidad.

Mitos que aún persisten

Provoca impotencia o disminuye el deseo sexual: Falso. La vasectomía no afecta las hormonas, las erecciones ni el libido

Falso. La vasectomía no afecta las hormonas, las erecciones ni el libido Deforma los genitales o los testículos: No sucede. Solo se hace una pequeña punción que cicatriza rápido y no deja cambios visibles

No sucede. Solo se hace una pequeña punción que cicatriza rápido y no deja cambios visibles Reduce la cantidad de semen o cambia su consistencia: Incorrecto. El semen sale en la misma cantidad y aspecto

Incorrecto. El semen sale en la misma cantidad y aspecto Hace que el hombre sea menos masculino: Mito. No altera la voz, el vello corporal ni ninguna característica masculina

Mito. No altera la voz, el vello corporal ni ninguna característica masculina Aumenta el riesgo de cáncer de próstata o enfermedades: Estudios demostraron que no hay relación. Es un procedimiento seguro

Estudios demostraron que no hay relación. Es un procedimiento seguro Es doloroso y requiere mucho tiempo de recuperación: En realidad, es poco dolor y una recuperación de pocos días

En realidad, es poco dolor y una recuperación de pocos días Es reversible al 100%: Aunque existe la reversión, no siempre funciona y es más complicada. Por eso se considera permanente

Razones económicas y personales

El UNFPA señala que la incertidumbre laboral y el precio de la vivienda influyen en la decisión de no tener hijos.

Muchos jóvenes priorizan estudios, estabilidad financiera y proyectos personales.

Impacto en la natalidad y una experiencia real

México registró en 2024 la cifra más baja de nacimientos desde 2020. La planificación familiar explica parte de esta caída. El fenómeno anticipa un cambio estructural en la dinámica demográfica del país.

Una experiencia real es el caso de Octavio, de 21 años, que se realizó la vasectomía sin bisturí en el IMSS. Pensó en ello desde los 17-18 años por experiencias familiares y porque no desea hijos biológicos.

Hoy, a los 25, se siente feliz con su decisión. Aunque el doctor le preguntó varias veces si estaba seguro (por su edad), él lo tuvo claro. Está abierto a adoptar en el futuro, pero prioriza no tener hijos propios. Admite que esto afectó algunas relaciones, pero mantiene firme su elección.

