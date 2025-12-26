Tips de expertos para mejorar digestión y evitar inflamación en lo que queda de las fiestas decembrinas

Las celebraciones decembrinas suelen venir acompañadas de comidas abundantes, postres y horarios irregulares que pueden afectar la digestión. Ante esto, especialistas en nutrición y bienestar recomiendan hacer pequeños ajustes para disfrutar lo que resta de las fiestas sin molestias como inflamación, pesadez o malestar estomacal.

En las celebraciones de fin de año, la salud digestiva y la reducción de la inflamación pueden marcar la diferencia entre disfrutar las comidas y sentirse agotado. Aquí algunas recomendaciones.

¿Cómo evitar la inflamación del estómago por comer mucho?

Moderar la ingesta de fritos y azúcares refinados: los alimentos muy grasos, fritos y azucarados pueden retrasar la digestión y favorecer la inflamación. Optar por porciones más pequeñas y elegir versiones horneadas o al vapor cuando sea posible.

Aumentar la fibra con inteligencia: incorporar verduras, frutas y granos enteros ayuda a la motilidad intestinal y a la microbiota. Si no se está acostumbrado, introducir poco a poco y acompañar con suficiente líquido.

Hidratarse y activar suave: la hidratación constante facilita la digestión. Caminar después de las comidas, ejercicios ligeros o estiramientos también favorecen la movilidad intestinal sin exigir al cuerpo.

Priorizar proteínas magras y grasas saludables: fuentes como pescado, legumbres y frutos secos aportan saciedad sin sobrecargar el sistema digestivo. Se recomienda balancear con grasas saludables como aceite de oliva y aguacate.

Cuidado con el alcohol: el consumo excesivo de alcohol puede irritar el revestimiento intestinal y aumentar la inflamación. Si se elige beber, hacerlo con moderación y alternar con agua.

Recuerda comer despacio, masticar bien y evitar grandes bebidas durante las comidas para facilitar la digestión.

Remedios caseros para inflamación de estómago y gases

Para aliviar gases e inflamación estomacal, prueba tés de hierbas como manzanilla, menta o jengibre, que calman el sistema digestivo. Vinagre de sidra de manzana: Una cucharada con agua antes de comer puede mejorar la digestión.

