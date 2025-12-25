Alerta en México por Chikungunya, se registra el mayor número de casos en los últimos años
El virus del Chikungunya se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, responsables del dengue y el zika.
El Chikungunya es una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados y en México se ha registrado un incremento de casos y el 2025 sería el año con mayor cantidad de personas infectadas, según informes de la Secretaría de Salud (SSa).
Aumento de casos de Chikungunya en México
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Semana 50, desde 2014 hasta el 6 de diciembre de 2025 se tienen confirmados 13 mil 745 casos, el 99.6% son casos autóctonos, es decir originados en la región y el 0.4% son casos importados.
En este año se confirmaron 17 casos en los siguientes estados del país: Quintana Roo (5), Yucatán(1), Chiapas (1). Además se reportaron 10 casos importados con antecedente de viaje a Cuba en Baja California, CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León.
El incremento de casos de esta enfermedad refleja un riesgo latente por la circulación del virus y la amplia presencia de mosquitos transmisores.
¿Qué es el Chikungunya y cuáles son los síntomas?
Según la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ), el Chikungunya es una enfermedad infecciosa que se transmite a los seres humanos a través de los mosquitos infectados con el virus que son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Por lo general, los síntomas comienzan de 4 a 8 días después de la picadura. Algunos de los síntomas más comunes son:
- Fiebre súbita
- Dolor articular intenso
- Inflamación de las articulaciones
- Dolores musculares
- Cefalea
- Náuseas
- Fatiga
- Exantema
Es importante señalar que no existe un tratamiento específico ni una vacuna contra el chikungunya, pero el aumento de casos es debido a la amplia distribución de mosquitos transmisores y a la movilidad poblacional.
