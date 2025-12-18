Alimentos que debes consumir para evitar enfermarte en temporada invernal, según la SSa

Ya se siente el frío de la temporada invernal y debido a las bajas temperaturas, es muy común que aumenten las enfermedades respiratorias, por ello, las autoridades recomiendan a la población consumir alimentos que refuercen el sistema inmunológico, aquí te compartimos algunas opciones.

¿Qué alimentos consumir durante la temporada invernal?

De acuerdo con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), es importante reforzar nuestro sistema inmune para reducir el riesgo en enfermedades respiratorias. El consumo de frutas y verduras de temporada es una muy buena herramienta para cuidar la salud.

Entre los alimentos destacados para consumir durante el invierno se encuentran:



Naranja

Mandarina

Guayaba

Limón

Tejocote

Jengibre

Estas frutas aportan un alto contenido de vitaminas como la A y C, minerales, fibra y antioxidantes.

Además, es muy importante mantener una dieta saludable rica en frutas, verduras y proteínas magras.

Para la cena navideña se recomienda el pavo horneado ya que es bajo en grasa y rico en proteína, la ensalada de betabel con naranja u cacahuate es ideal.

Vitaminas esenciales para reforzar el sistema inmune

La vitamina A ayuda al buen funcionamiento del corazón, pulmones, riñones y otros órganos. Se encuentra en la carne vacuna, aves y pescado.

Por otro lado, la vitamina B refuerza el sistema inmune y se encuentra en cereales integrales y verduras color verde.

Mientras que la vitamina C actúa como antioxidante y ayuda a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres y se encuentra en los cítricos.

La vitamina D absorbe el calcio y contribuye a prevenir la osteoporosis.

En el caso de la vitamina E, es un antioxidante que ayuda a proteger las células de radicales libres presentes en el ambiente como la contaminación y el humo de cigarro. Ayuda a combatir las bacterias y los virus.

Consejos para una buena alimentación durante las vacaciones

