De vuelta al uso cubrebocas en México por la Súper Gripe H3N2; SSa llama a vacunarse

La súper gripe H3N2 se ha vuelto una preocupación a nivel internacional, sobre todo en Europa, en donde el uso obligatorio del cubrebocas nuevamente es una medida para disminuir los contagios. Sin embargo México no se queda atrás, pues la Secretaría de Salud (SSa) ya recomendó portarlo a algunas personas.

Este aviso por parte de las autoridades de salud se da a pocos días de que comiencen las reuniones familiares por fiestas decembrinas y los eventos masivos para celebrar el fin de año. Sin mencionar que se pronostican heladas por la temporada invernal, lo que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias.

¿Quiénes deben usar el cubrebocas en México?

De acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich, México se mantiene alerta sobre el aumento de casos de influenza A H3N2 , variante K, que circula principalmente en Europa y Estados Unidos.

Tras recalcar que esta variante no se considera una amenaza sanitaria, la Secretaría de Salud señaló que sí se recomienda usar cubrebocas a las personas que presentan síntomas de gripe, así como a vacunarse. Esto ayudará a que no se propague el virus.

¿Cuál es la importancia del cubrebocas?

Después de la pandemia del COVID-19 se volvió muy normal el uso del cubrebocas, sobre todo en eventos masivos y en el transporte público. Se trata de una herramienta para reducir los contagios por la propagación de gotas microscópicas en el aire al hablar por un estornudo o tos de una persona infectada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los lugares y situaciones en donde se debe usar el cubrebocas y son las siguientes:



Zonas de transmisión extensa como centros de trabajo, reuniones sociales, reuniones multitudinarias, iglesias, mezquitas.

Lugares densamente poblados como campos de refugiados y tugurios.

Estar cercanos a personas infectadas con COVID-19



¿En qué países hay contagios de la influenza A H3N2?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) mencionó que en América del Norte, Estados Unidos, Canadá, además de países de Europa y Asia, se ha observado un aumento progresivo del virus.

