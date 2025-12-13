SSa recomienda aplicar vacunas para reducir riesgo de contagio de la “Súper gripa” H3N2 subclado K

La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de “Súper gripa" en México, una variante de la influenza H3N2 que ha encendido las alarmas en diferentes partes del mundo debido a sus síntomas y rapidez en el contagio, así que para que te prevengas, te decimos qué vacunas te debes poner.

¿Qué vacunas se deben poner para disminuir el riesgo de contagio?

Mediante un comunicado, las autoridades sanitaria hicieron un llamado a la población para que acuda a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal que son:

Influenza

COVID-19

Neumococo

Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos y prevenir complicaciones e internamientos, principalmente de grupos vulnerables.

¿Quiénes debes aplicarse las vacunas de la temporada invernal?

Es importante destacar que las vacunas deben aplicarse a toda la población, sin embargo, se debe priorizar a:

Niñas y niños menores de 5 años: vacuna contra influenza, neumococo y COVID-19 (solo si se tiene alguna enfermedad de riesgo)

(solo si se tiene alguna enfermedad de riesgo) Mujeres embarazadas: vacuna contra la influenza y COVID-19 .

. Adultos mayores de 60 años o más: v acuna contra influenza, neumococo y COVID-19 .

. Pacientes con alguna envenenad de riesgo: vacuna contra influenza, neumococo y COVID-19.

¿Cómo se contagia la “Súper gripa” H3N2?

La “Súper gripa” H3N2 , es una variante del virus de la influenza A que se caracteriza por su rápida capacidad de contagio y aumento de hospitalizaciones, por ello, las autoridades informaron sobre cómo se transmite y algunas recomendaciones para reducir el riesgo de contagio.

Esta enfermedad se transmite mediante gotitas de saliva que expulsa la persona enferma al toser, hablar o estornudar, por contacto directo al saludar con la mano o dar un beso.

También te puedes contagiar al tocar superficies contaminadas y tocarte los ojos, nariz y boca.

Por ello, se recomienda:

Lavarse las manos con jabón y agua o gel antimateria de manera recurrente

Cubrir con el ángulo interno del brazo nariz y boca al toser o estornudar

Evitar automedicarse y acudir al médico en las primeras 48 horas si hay síntomas

Limpiar superficies de uso común y permitir la entrada de luz solar

Evitar lugares concurridos si hay síntomas

Quedarse en casa para cortar cadenas de transmisión

Inicia campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19

