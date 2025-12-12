Autoridades sanitaias revelan diferencias y síntomas de la influenza H3N2 y “Súper gripe” subclado K

En varias partes del mundo se ha activado una alerta epidemiológica por el aumento de casos de la influenza H3N2 subclado K, una nueva variante que enciende las alarmas por su alta capacidad de contagio y la intensidad de los síntomas, aquí te explicamos las diferencias.

¿Cuáles son las diferencias entre la H3N2 y subclado K?

La influenza H3N2 es una de las variantes de influenza que circula cada año y se identificó por primera vez en 2010 en Estados Unidos.

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se ha identificado una nueva variante del subtipo H3N2 conocida como subclado K y presenta mutaciones en la proteína Hemaglutinina.

El virus de la influenza A tiene dos proteínas H: hemaglutinina y N: neuraminidasa que ayudan al virus a unirse a las células humanas y propagarse. Existen diferentes tipos de proteínas H y N y sus combinaciones ayudan a identificar el subtipo del virus.

Así que la influenza H3N2 significa hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 2.

Síntomas de la influenza H3N2 y subclado K

Los síntomas de la influenza H3N2 son:

Fiebre

Dolores corporales intensos

Escalofríos

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Tos seca persistente

Moqueo o nariz tapada

Fatiga y debilidad

Pérdida de apetito

Otros síntomas menos comunes son: vómitos o heces blandas, molestias en el pecho, ojos rojos y llorosos y mareos por deshidratación.

Mientras que los síntomas de la variante subclado K son:

Fiebre mayor a 39 grados

Dolor de garganta y tos

Dolores musculares

Fatiga extrema

Congestión nasal y estornudos

Dolor de cabeza

Molestias gastrointestinales

Falta de apetito

¿Hay casos del subclado K en México?

Según el comunicado de la Secretaría de Salud no se ha detectado ningún caso de la nueva variante subclado K. Sin embargo, recomendó a la población aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, especialmente los grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

Inicia campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19

