Especialistas revelan datos sobre la cetoacidosis diabética y cómo atenderla

La cetoacidosis diabética es una emergencia metabólica que afecta a personas con diabetes tipo 1 y, en menor proporción, a quienes viven con diabetes tipo 2. Especialistas del LXV Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE) de Monterrey, Nuevo León, revelaron que en México se reportan entre 4.6 y 8 casos por cada 1,000 pacientes con diabetes al año, con mayor incidencia en mujeres y adolescentes. La falta de insulina provoca que el cuerpo produzca cantidades peligrosas de cetonas, lo que acidifica la sangre y compromete órganos vitales.

Este cuadro clínico progresa en cuestión de horas. Su identificación rápida resulta decisiva para evitar complicaciones severas como:



Deshidratación extrema

Alteraciones neurológicas

Coma diabético

Los especialistas advierten que cualquier sospecha demanda atención inmediata en Urgencias.

¿Qué ocurre en el cuerpo durante la cetoacidosis diabética?

Cuando no hay suficiente insulina, la glucosa se acumula en sangre. El organismo recurre a la grasa como energía y libera cetonas en exceso. Su acumulación genera acidosis y falla orgánica si no se interviene a tiempo. Endocrinólogos señalan que la progresión puede acelerarse durante infecciones o estrés físico.

La respiración de Kussmaul es una señal crítica, se trata de respiraciones profundas, rápidas y forzadas que el cuerpo usa para expulsar el exceso de ácido. Su presencia indica acidosis avanzada y obliga a buscar atención inmediata.

Principales síntomas y señales de alarma

La enfermedad aparece con:



Sed intensa

Orina frecuente

Vómitos

Dolor abdominal

Cansancio extremo

El aliento afrutado delata la presencia de cetonas elevadas. La piel seca y la pérdida de peso súbita también figuran entre los síntomas frecuentes. El coma diabético ocurre cuando la acidosis altera la función cerebral. Se manifiesta con confusión, dificultad para responder estímulos, desorientación y pérdida de conciencia. Es una amenaza letal si no se interviene en un hospital.

¿Qué hacer ante la sospecha de cetoacidosis?

Glucosa mayor a 250 mg/dL junto con cetonas moderadas o altas representan un riesgo serio. Especialistas recomiendan acudir a Urgencias sin retraso y evitar manejar si hay mareo o confusión. Los pacientes deben llevar su glucómetro y su esquema de tratamiento.

Intentar corregir la emergencia con más insulina en casa puede resultar contraproducente. Solo un equipo médico puede restaurar el equilibrio metabólico y corregir la deshidratación grave.

Tratamiento y recuperación en el hospital

El manejo estándar incluye:



Hidratación intravenosa

Insulina continua

Reposición de potasio

Los médicos investigan la causa detonante, desde infecciones hasta errores en la dosis de insulina. Los casos severos requieren monitoreo en terapia intensiva. Con atención temprana, la recuperación ocurre en 24 a 48 horas. La clave está en corregir los déficits metabólicos y estabilizar la función orgánica.

¿Cómo prevenir una cetoacidosis diabética?

Los expertos recomiendan no suspender la insulina, incluso durante episodios de vómito. Medir glucosa con mayor frecuencia al enfermarse y contar con tiras de cetonas en casa reduce riesgos. El control diario y la hidratación constante siguen como pilares de prevención.

Acudir temprano al médico ante infecciones o estrés intenso disminuye la probabilidad de entrar en cetoacidosis. La educación en diabetes continúa siendo la herramienta más efectiva para evitar emergencias.

