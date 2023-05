¿Coca o Pepsi? Profeco revela cuál refresco tiene más azúcar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló su estudio mensual en el que investiga a las diferentes marcas de ropa, alimentos y demás que se venden en México y en esta ocasión, le tocó a los refrescos, por lo cual las autoridades revelaron cuánta azúcar tienen la Coca Cola , Pepsi, Fanta, Mirinda, etc, sodas que se comercializan en nuestro país.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer qué fue lo que se dijo en la revista del consumidor del mes de mayo de la Profeco , en el cual se señalaron los altos niveles de azúcar y demás sustancias que tienen los diferentes refrescos en nuestro país.

¿A cuántos refrescos investigó la Profeco?

Antes de darte a conocer esta respuesta, es importante mencionar que la Profeco hizo el estudio a un total de 46 tipos de refrescos que se venden en México, entre los cuales se encuentran los tipos de soda de cola antes mencionados.

Desde hace décadas, tanto la Coca Cola como la Pepsi, se colocaron como dos de los refrescos más consumidos por las familias a lo largo y ancho de la República Mexicana, por lo cual es de suma relevancia lo señalado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Refrescos no son recomendables para su consumo

Más allá de señalar qué refresco es el que contiene más cantidades de azúcar, la Profeco señaló que no es recomendable para la salud el consumo de ningún tipo de soda, sin embargo algunos suelen ser más dañinos que otros.

Es por ello que a continuación te enlistamos cuáles son los refrescos con más sustancias dañinas para la salud de los consumidores.

¿Cuál refresco tiene más azúcar, Coca Cola o Pepsi?

La Profeco estudió cada presentación de esta marca de bebidas, es decir, se investigaron la Coca Cola regular, Coca Cola Light, Pepsi normal y Pepsi Black, entre lo cual se determinó lo siguiente.

La Coca Cola normal: Contiene exceso de calorías con un total de 39 kcal por cada 100 mililitros, además de contener exceso de azúcares como lo son la fructosa y glucosa. En total son 7.5 gramos de azúcar por cada 100 ml.

Coca Light: No contiene azúcar pero tiene edulcorantes no calóricos con mezcla de aspartame y acesulfame.

Pepsi normal: Tiene exceso de calorías con un total de 30 por cada 100 ml, tiene exceso de azúcares con un total de 7.5 gramos por cada 100 ml.

Pepsi Black: Contiene edulcorantes no calóricos, no tiene conservadores y no contiene azúcar.

Es importante mencionar que de acuerdo con la Profeco, tanto la Coca Cola como la Pepsi muestran un etiquetado correcto con lo que ofrecen en sus productos, además de que ambas marcas contienen prácticamente los mismos valores nutricionales.

¿Cuáles otras marcas de refrescos contienen exceso de azúcares?

De acuerdo con el estudio publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor, los otros refrescos que cuentan exceso de azúcares son:



Delaware Punch: 5.2 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Dr. Pepper: 11.7 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Fanta: 5.4 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Fresca: 5.5 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Jarritos: 7.8 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Jumex Naranjada Fruttzo: 8.7 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Manzanita Sol: 5.0 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Mirinda: 5.3 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Orange Crush: 8.6 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Sangría Señorial: 13.1 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Sidral Mundet: 5.7 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Sprite: 5.7 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

Squirt: 5.2 gramos de azúcares por cada 100 mililitros

